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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:42 Сотрудники «Норильскавтодора» призывают водителей быть более бдительными - на автодороге Норильск - Талнах появились пешеходные переходы.
15:52 Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник.
15:41 Полицейские возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию.
15:37 В сентябре через УПРиУ норильчанам удалось вернуть более 250 тысяч рублей за некачественные товары.
15:15 Норильские участковые врачи-терапевты проведут встречи с горожанами, чтобы дать консультации по наиболее актуальным вопросам.
14:56 Двери приюта для бездомных животных могут распахнуться уже к новому году.
11:26 Сегодня российские педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя.
15:25 В Норильске школьники провели акцию «Осторожно: гололед!».
14:37 Запуск проекта «Бионика». На базе лаборатории «Фаблаб-Норильск» в самое ближайшее время будет запущен курс по созданию бионических протезов.
14:15 За последние годы горожане привыкли к схеме "глава города - председатель городского Совета". Как сейчас, после выборов, строится взаимодействие исполнительной и законодательной власти?
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