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5 октября 2017, 11:26



Сегодня российские педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя.

Ежегодно в школы приходят работать более 600 молодых педагогов. Сейчас значительно сократилось число тех, кто уходит из школы в течение двух первых лет работы - в 2010 году таких было 70%, сегодня – 40%. Средний возраст учителей Красноярского края – 40-45 лет. В профессии большую часть вакансий - 86% - занимают женщины, но за последние три года в школы края пришло работать много педагогов мужчин. Более 50% учителей имеют стаж работы более 20 лет и аттестованы на первую или высшую квалификационные категории. В крае продолжает действовать система поддержки молодых специалистов в возрасте до 35 лет, которые готовы работать в сельских школах края не менее 3 лет. Им предоставляется выплата в размере 350 тысяч рублей. С 2010 года по этой программе было трудоустроено более 200 учителей наиболее востребованных специальностей. Средняя заработная плата учителей края за последний год составила более 38 тысяч рублей, это самый высокий показатель среди регионов в Сибирском федеральном округе. В норильских школах учителя отметят праздник завтра, 6 октября. Завтра же в городском Центре культуры в 17.00 состоится праздничный концерт, посвященный всем учителям города. А накануне в музее Норильска состоялась торжественная церемония награждения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с празднованием Дня учителя и Дня дошкольного работника, награды лучшим специалистам этой сферы вручал глава города Ринат Ахметчин.

Просмотров:153 В Красноярском крае в более чем 1100 школах работают 23 599 учителей, 38% из них – в сельских территориях, 62% - в городских. При этом 24% – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет.Ежегодно в школы приходят работать более 600 молодых педагогов. Сейчас значительно сократилось число тех, кто уходит из школы в течение двух первых лет работы - в 2010 году таких было 70%, сегодня – 40%. Средний возраст учителей Красноярского края – 40-45 лет. В профессии большую часть вакансий - 86% - занимают женщины, но за последние три года в школы края пришло работать много педагогов мужчин. Более 50% учителей имеют стаж работы более 20 лет и аттестованы на первую или высшую квалификационные категории.В крае продолжает действовать система поддержки молодых специалистов в возрасте до 35 лет, которые готовы работать в сельских школах края не менее 3 лет. Им предоставляется выплата в размере 350 тысяч рублей. С 2010 года по этой программе было трудоустроено более 200 учителей наиболее востребованных специальностей.Средняя заработная плата учителей края за последний год составила более 38 тысяч рублей, это самый высокий показатель среди регионов в Сибирском федеральном округе.В норильских школах учителя отметят праздник завтра, 6 октября. Завтра же в городском Центре культуры в 17.00 состоится праздничный концерт, посвященный всем учителям города. А накануне в музее Норильска состоялась торжественная церемония награждения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с празднованием Дня учителя и Дня дошкольного работника, награды лучшим специалистам этой сферы вручал глава города Ринат Ахметчин.