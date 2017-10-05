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5 октября 2017, 11:26

Сегодня российские педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя.


В Красноярском крае в более чем 1100 школах работают 23 599 учителей, 38% из них – в сельских территориях, 62% - в городских. При этом 24% – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет.
Ежегодно в школы приходят работать более 600 молодых педагогов. Сейчас значительно сократилось число тех, кто уходит из школы в течение двух первых лет работы - в 2010 году таких было 70%, сегодня – 40%. Средний возраст учителей Красноярского края – 40-45 лет. В профессии большую часть вакансий - 86% - занимают женщины, но за последние три года в школы края пришло работать много педагогов мужчин. Более 50% учителей имеют стаж работы более 20 лет и аттестованы на первую или высшую квалификационные категории.
В крае продолжает действовать система поддержки молодых специалистов в возрасте до 35 лет, которые готовы работать в сельских школах края не менее 3 лет. Им предоставляется выплата в размере 350 тысяч рублей. С 2010 года по этой программе было трудоустроено более 200 учителей наиболее востребованных специальностей.
Средняя заработная плата учителей края за последний год составила более 38 тысяч рублей, это самый высокий показатель среди регионов в Сибирском федеральном округе.
В норильских школах учителя отметят праздник завтра, 6 октября. Завтра же в городском Центре культуры в 17.00 состоится праздничный концерт, посвященный всем учителям города. А накануне в музее Норильска состоялась торжественная церемония награждения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с празднованием Дня учителя и Дня дошкольного работника, награды лучшим специалистам этой сферы вручал глава города Ринат Ахметчин.

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    Список новостей

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 3 октября 2017 
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13:26   Комплексный центр социального обслуживания населения отметил со своими подопечными День пожилого человека. 12:51   Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.
12:42   Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет. 12:31   Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».

 2 октября 2017 
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18:09   Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края. 17:37   К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.
17:23   Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита». 17:21   Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.
17:19   Поздравь своих! Новый проект стартовал сегодня в рекламной газете "зпПЛЮС". 14:08   28 сентября на стадионе «Заполярник» сыграны заключительные игры городского первенства по футболу среди юношеских команд.
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12:24   Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал первые распоряжения на новом посту. 12:14   Внимание! Пропал человек!
11:53   Работники системы дошкольного образования в последний рабочий день сентября принимали поздравления. 11:47   В минувшую субботу в кайерканском Молодежном центре прошел день открытых дверей.

 29 сентября 2017 
17:55   Во дворе школы № 9 появилась собственная спортивная площадка. 17:33   До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней.

 28 сентября 2017 
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14:36   На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей. 14:16   В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
13:56   Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег. 13:21   Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.
13:17   Норильские пенсионеры и инвалиды смогут стать чемпионами общероссийского интернет-конкурса. 13:09   К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой.

 27 сентября 2017 
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