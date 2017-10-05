Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 октября 2017, 14:56



Двери приюта для бездомных животных могут распахнуться уже к новому году.

По словам Марины Захаровой, председателя благотворительного фонда «Даря надежду», очень многое было сделано благодаря командам-участницам экомарафона «Понеслось!», организованного компанией «Норникель». Тогда закупили необходимые строительные и отделочные материалы, а участники экомарафона и волонтеры все лето трудились на субботниках. Сейчас несколько комнат приюта подготовлены к обработке финишной шпаклевкой и дальнейшему окрашиванию. Работы временно приостановлены из-за того, что возникли перебои с отоплением, а пока батареи холодные, заниматься ремонтными работами нет смысла. «Надеюсь, что в ближайшее время в здании снова станет тепло и мы с нашими добровольными помощниками продолжим восстановительные работы, – говорит Марина Захарова. – Это лето вообще стало довольно продуктивным. Обустройство приюта сдвинулось с мертвой точки, и теперь можно задуматься о том, как создать животным комфорт. Точно знаю, что не хочу, чтобы питомцы находились в клетках. Скорее всего комнаты для содержания собак и кошек будут разделены между собой перегородками. Если ремонтные работы и дальше будут продвигаться такими ударными темпами, то есть вероятность, что приют распахнет свои двери уже к новому году». Другим плюсом этого лета стало то, что большей части животных удалось найти новые семьи. Из 142 животных на попечении волонтеров осталось чуть более 30. Радует, что все собаки нашли своих хозяев. Сейчас среди оставшихся большая часть – это старички, тяжелобольные или сильно травмированные животные, нуждающиеся в особом уходе. К сожалению, один приют не может решить проблемы всех бездомных животных в Большом Норильске. Помочь в этом может принятие четких и понятных законов на уровне Федерации, ужесточение правил содержания и контроля над домашними животными, а также их разведением.

Просмотров:109 Правда, это станет возможно, если не подведет система тепловодоснабжения. Здание бывшего радиологического корпуса онкодиспансера на Заводской, 19, выделенное благотворительному фонду помощи бездомных животных «Даря надежду» администрацией, долгое время находилось в запустении. Из-за этого система ТВС, собственно, как и фасад, и помещения внутри здания пришли в плачевное состояние. Чуть больше года потребовалось на то, чтобы сначала найти все необходимые документы на здание, а затем приступить к его восстановлению: искать мастеров, проводить сборы средств, а параллельно заниматься лечением, стерилизацией и устройством бездомных животных в добрые руки. Весна, лето и часть осени 2017 года были посвящены восстановлению системы ТВС, уборке территории, вывозу мусора и хлама, а также ремонтным работам в помещениях будущего приюта.По словам Марины Захаровой, председателя благотворительного фонда «Даря надежду», очень многое было сделано благодаря командам-участницам экомарафона «Понеслось!», организованного компанией «Норникель». Тогда закупили необходимые строительные и отделочные материалы, а участники экомарафона и волонтеры все лето трудились на субботниках. Сейчас несколько комнат приюта подготовлены к обработке финишной шпаклевкой и дальнейшему окрашиванию. Работы временно приостановлены из-за того, что возникли перебои с отоплением, а пока батареи холодные, заниматься ремонтными работами нет смысла.«Надеюсь, что в ближайшее время в здании снова станет тепло и мы с нашими добровольными помощниками продолжим восстановительные работы, – говорит Марина Захарова. – Это лето вообще стало довольно продуктивным. Обустройство приюта сдвинулось с мертвой точки, и теперь можно задуматься о том, как создать животным комфорт. Точно знаю, что не хочу, чтобы питомцы находились в клетках. Скорее всего комнаты для содержания собак и кошек будут разделены между собой перегородками. Если ремонтные работы и дальше будут продвигаться такими ударными темпами, то есть вероятность, что приют распахнет свои двери уже к новому году».Другим плюсом этого лета стало то, что большей части животных удалось найти новые семьи. Из 142 животных на попечении волонтеров осталось чуть более 30. Радует, что все собаки нашли своих хозяев. Сейчас среди оставшихся большая часть – это старички, тяжелобольные или сильно травмированные животные, нуждающиеся в особом уходе.К сожалению, один приют не может решить проблемы всех бездомных животных в Большом Норильске. Помочь в этом может принятие четких и понятных законов на уровне Федерации, ужесточение правил содержания и контроля над домашними животными, а также их разведением.