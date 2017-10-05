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5 октября 2017, 15:15



Норильские участковые врачи-терапевты проведут встречи с горожанами, чтобы дать консультации по наиболее актуальным вопросам.



Просмотров:93 О доступности и качестве оказания медицинской помощи, порядке направления на консультации к узким специалистам, направлении на госпитализацию, на освидетельствование в бюро МСЭ и по другим вопросам можно будет пообщаться с медиками в рамках специально организованного проекта. Так, 10 октября в 18:00 на ул. Талнахской, д. 76 (поликлиника № 1, 4-й этаж, актовый зал) состоится встреча участкового врача-терапевта Гордеева Андрея Викторовича с горожанами, проживающими на закрепленном за ним участке. На встречу приглашаются граждане, проживающие по адресам: ул. Талнахская, д. 60, ул. Ленинградская, д. 16, 17, 18, 22, и ул. Лауреатов, д. 51, 55, 57а, 59, 61, 63а, 65.