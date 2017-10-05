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5 октября 2017, 15:37



В сентябре через УПРиУ норильчанам удалось вернуть более 250 тысяч рублей за некачественные товары.

По поступившим обращениям специалистами было дано 90 консультаций, оказана помощь в составлении 41 претензии, оказана помощь в подготовке трех проектов исковых заявлений в суд. Из всех обращений значительную часть составляют жалобы на услуги торговли - 74,8%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары. По заявленным обращениям за сентябрь потребителям был возмещен ущерб на сумму 252 338 руб., из них добровольно - на сумму 217 720 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 34 618 руб. Напомним, консультирование граждан, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по телефонам: в Центральном районе - 43-71-94, 43-71-90 (доб. 2216, 2217, 2218), в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97.

Просмотров:91 В управление потребительского рынка и услуг в сентябре обратились 134 гражданина, из них семь - индивидуальных предпринимателей и 127 норильчан с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.По поступившим обращениям специалистами было дано 90 консультаций, оказана помощь в составлении 41 претензии, оказана помощь в подготовке трех проектов исковых заявлений в суд.Из всех обращений значительную часть составляют жалобы на услуги торговли - 74,8%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары.По заявленным обращениям за сентябрь потребителям был возмещен ущерб на сумму 252 338 руб., из них добровольно - на сумму 217 720 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 34 618 руб.Напомним, консультирование граждан, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по телефонам: в Центральном районе - 43-71-94, 43-71-90 (доб. 2216, 2217, 2218), в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97.