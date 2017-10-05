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5 октября 2017, 15:41



Полицейские возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию.

В настоящее время проводится расследование данного дела.

Просмотров:88 В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что в июле 2017 года 63-летняя норильчанка поставила на регистрационный учет в своей квартире незнакомого гражданина, прибывшего из другого региона. При этом зарегистрированный гражданин фактически у нее не проживал. В отношении подозреваемой дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предполагает наказание до трех лет лишения свободы.В настоящее время проводится расследование данного дела.