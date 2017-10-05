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5 октября 2017, 15:52



Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник.

За годы существования подразделений уголовного розыска в системе МВД сложилась не только правовая специфика деятельности, но и традиции, особая профессиональная специализация, преемственность поколений. Сейчас в системе работают 60 сотрудников. Только в этом году норильскими оперативниками раскрыто более 450 тяжких и особо тяжких преступлений. К поздравлениям сотрудников уголовного розыска с их праздником присоединились председатель общественного совета при отделе МВД Дмитрий Дубров, а также руководители подразделения ФСИН, расположенного на территории Норильска. Сегодня в отделе МВД России по г. Норильску за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности 11 сотрудников уголовного розыска представлены к поощрениям. Не остались без внимания и ветераны органов внутренних дел. Благодарственные письма за многолетнюю службу вручили подполковнику полиции в отставке Вячеславу Владимировичу Адамчуку, майору милиции в отставке Сергею Валентиновичу Шкребе и капитану полиции в отставке Юрию Михайловичу Крылову.

Просмотров:84 Сотрудники одной из ведущих служб в системе органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. 5 октября 1918 года было создано Центральное управление уголовного розыска. История образования уголовного розыска в Норильске берет свое начало в 1945 году. Уже тогда - 10 октября - в норильском поселковом отделении милиции была введена должность оперуполномоченного уголовного розыска. В 1951 году уже в городском отделе милиции было образовано отделение уголовного розыска. В ходе реформы 1981 года, при создании в Норильске управления внутренних дел, отделение уголовного розыска было реорганизовано в отдел, в который по сей день входят четыре самостоятельных подразделения, два из них обслуживают Центральный район, по одному - Талнах и Кайеркан.За годы существования подразделений уголовного розыска в системе МВД сложилась не только правовая специфика деятельности, но и традиции, особая профессиональная специализация, преемственность поколений. Сейчас в системе работают 60 сотрудников. Только в этом году норильскими оперативниками раскрыто более 450 тяжких и особо тяжких преступлений.К поздравлениям сотрудников уголовного розыска с их праздником присоединились председатель общественного совета при отделе МВД Дмитрий Дубров, а также руководители подразделения ФСИН, расположенного на территории Норильска.Сегодня в отделе МВД России по г. Норильску за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности 11 сотрудников уголовного розыска представлены к поощрениям. Не остались без внимания и ветераны органов внутренних дел. Благодарственные письма за многолетнюю службу вручили подполковнику полиции в отставке Вячеславу Владимировичу Адамчуку, майору милиции в отставке Сергею Валентиновичу Шкребе и капитану полиции в отставке Юрию Михайловичу Крылову.