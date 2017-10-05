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5 октября 2017, 16:42



Сотрудники «Норильскавтодора» призывают водителей быть более бдительными - на автодороге Норильск - Талнах появились пешеходные переходы.

«Многие водители, видимо, пока еще не привыкли к нововведению и нарушают правила дорожного движения, - говорит начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор» Евгений Бологов. – В свою очередь и пешеходы, не убедившись в безопасности маневра, норовят попасть под колеса мчащихся автомобилей. К счастью, пока ДТП с участием пешеходов на этом участке не зафиксировано. Тем не менее хочется призвать участников дорожного движения, а в особенности автомобилистов, соблюдать правила и быть более ответственными».

Просмотров:48 При реконструкции автодороги были приведены в нормативное состояние автобусные остановки, между которыми по требованиям ГОСТа неделю назад установили пешеходные переходы. Ветроустойчивые стойки расположились на участке дороги от моста через реку Норильскую и до поворота на Талнах, обеспечив безопасный переход в семи местах дороги.«Многие водители, видимо, пока еще не привыкли к нововведению и нарушают правила дорожного движения, - говорит начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор» Евгений Бологов. – В свою очередь и пешеходы, не убедившись в безопасности маневра, норовят попасть под колеса мчащихся автомобилей. К счастью, пока ДТП с участием пешеходов на этом участке не зафиксировано. Тем не менее хочется призвать участников дорожного движения, а в особенности автомобилистов, соблюдать правила и быть более ответственными».