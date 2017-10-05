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5 октября 2017, 17:04



Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего металла.

Сумма ущерба составила более 550 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к краже причастен ранее судимый 27-летний работник данного предприятия. Как выяснили полицейские, мужчина заранее подготовил 8 заготовок из титана и 18 штук из бронзы, которые хранил в цехе по переработке. В одну из своих ночных смен злоумышленник попытался вывезти продукцию с территории предприятия. Сотрудники службы безопасности предприятия заметили злоумышленника и обратились в полицию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина планировал продать украденное и получить за это деньги. Похищенное полицейские изъяли и вернули на предприятие. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:196 Сотрудники ОМВД России по г. Норильску раскрыли кражу дорогостоящего металла с территории одного из предприятий Талнаха. В дежурную часть отдела полиции в середине сентября поступило сообщение о хищении имущества одного из цехов.Сумма ущерба составила более 550 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к краже причастен ранее судимый 27-летний работник данного предприятия.Как выяснили полицейские, мужчина заранее подготовил 8 заготовок из титана и 18 штук из бронзы, которые хранил в цехе по переработке. В одну из своих ночных смен злоумышленник попытался вывезти продукцию с территории предприятия.Сотрудники службы безопасности предприятия заметили злоумышленника и обратились в полицию. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина планировал продать украденное и получить за это деньги.Похищенное полицейские изъяли и вернули на предприятие. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.