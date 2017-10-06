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6 октября 2017, 13:51



«Объединяя норильские коллекции» - семинар-практикум по учетно-хранительской работе и методике объединения музейных коллекций пройдет в музейной арт-резиденции PolArt с 10 по 12 октября.

Руководитель проекта – Наталья Федянина, директор музея Норильска. Экспертами семинара выступят ученый секретарь Тотемского музейного объединения Мария Правдина, главный хранитель Мемориального музея А. В. Суворова Ольга Сотчихина (СПб), главный хранитель Ярославского музея-заповедника Вера Чебунина. Эксперты имеют теоретическую подготовку в области музееведения, опыт преподавания в вузах профессиональных дисциплин, большой опыт работы в музеях разного профиля (историко-мемориальный, литературный, краеведческий музей, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) и подчинения (муниципальный и субъекта РФ). Такая масштабная образовательная программа по музейному делу очень важна для отдаленного региона и проходит на Таймыре впервые.

Просмотров:107 Выдающиеся музейные специалисты приедут в качестве экспертов для проведения образовательной программы для норильских и дудинских музейщиков. Проект реализуется МВК «Музей Норильска», победителем грантового конкурса 2017 года на поддержку программ межмузейного сотрудничества благотворительной программы «Музейный десант» благотворительного фонда им. В. Потанина.Руководитель проекта – Наталья Федянина, директор музея Норильска.Экспертами семинара выступят ученый секретарь Тотемского музейного объединения Мария Правдина, главный хранитель Мемориального музея А. В. Суворова Ольга Сотчихина (СПб), главный хранитель Ярославского музея-заповедника Вера Чебунина. Эксперты имеют теоретическую подготовку в области музееведения, опыт преподавания в вузах профессиональных дисциплин, большой опыт работы в музеях разного профиля (историко-мемориальный, литературный, краеведческий музей, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) и подчинения (муниципальный и субъекта РФ).Такая масштабная образовательная программа по музейному делу очень важна для отдаленного региона и проходит на Таймыре впервые.