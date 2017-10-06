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6 октября 2017, 13:54



В рамках 4-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» в гостях сыграл вничью с «Новой генерацией» - 2:2.

Примечательно, что у никельщиков красные карточки получили сперва Александр Фукин на 30-й, а затем и Алексей Попов на 48-й минуте, при этом Попов до своего удаления умудрился дважды отразить десятиметровые удары соперника. «Мы настраивались на игру, но… Мы очень долго входили в игру, и в первом тайме соперник нас несколько раз откровенно говоря простил за ошибки. Наверное, удаление сыграло свою роль. Ну а второе удаление, конечно же, перечеркнуло всякие надежды. Пытались вырвать победу, выпустив пятого полевого игрока, но не получилось», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Второй матч тура с участием «Новой генерации» и «Норникеля» состоится сегодня.

Просмотров:114 Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва, на 39-й минуте, счет открыли игроки «Новой генерации» - отличился Иван Обжорин. Спустя минуту норильчане стараниями Сергея Пономарева сравняли счет, а еще через две минуты Сергей Сытин вывел «Норникель» вперед. Под занавес матча Владислав Барсков спас хозяев от поражения.Примечательно, что у никельщиков красные карточки получили сперва Александр Фукин на 30-й, а затем и Алексей Попов на 48-й минуте, при этом Попов до своего удаления умудрился дважды отразить десятиметровые удары соперника.«Мы настраивались на игру, но… Мы очень долго входили в игру, и в первом тайме соперник нас несколько раз откровенно говоря простил за ошибки. Наверное, удаление сыграло свою роль. Ну а второе удаление, конечно же, перечеркнуло всякие надежды. Пытались вырвать победу, выпустив пятого полевого игрока, но не получилось», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.Второй матч тура с участием «Новой генерации» и «Норникеля» состоится сегодня.