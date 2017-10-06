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6 октября 2017, 14:09



Шесть таймырских хозяйств получили финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.

Среди заявившихся получателей – три крестьянско-фермерских хозяйства, индивидуальный предприниматель и два оленеводческих сельскохозяйственных производственных кооператива. Общий объем мяса домашнего северного оленя, реализованного ими, составил порядка 130 тысяч килограмм.

Просмотров:116 Шесть таймырских оленеводческих хозяйств, работающих в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, получили финансовую поддержку в виде субсидии на общую сумму более 4,5 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.Среди заявившихся получателей – три крестьянско-фермерских хозяйства, индивидуальный предприниматель и два оленеводческих сельскохозяйственных производственных кооператива. Общий объем мяса домашнего северного оленя, реализованного ими, составил порядка 130 тысяч килограмм.