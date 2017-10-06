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6 октября 2017, 14:34



"Почта России" открывает осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%.

В ходе подписной декады "Почта России" дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу "Почты России" – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно. Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу "Почты России" или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен экспертным советом и превысил 2500 наименований. Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона. Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях "Почты России" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Казани в продаже представлены «Подарочные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, использовать которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru.

Просмотров:106 С 5 по 15 октября пройдет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во всех отделениях "Почты России", на сайте http://podpiska.pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.В ходе подписной декады "Почта России" дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу "Почты России" – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу "Почты России" или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен экспертным советом и превысил 2500 наименований.Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.pochta.ru полностью адаптирован под мобильные устройства, что позволяет максимально удобно оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.Оформить подписку на издания со скидкой можно не только для себя, но и в качестве подарка. В центральных отделениях "Почты России" в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Казани в продаже представлены «Подарочные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, использовать которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru.