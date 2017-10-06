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6 октября 2017, 14:58



Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек.

С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы. Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Приложение на регулярной основе обновляется, учитывая пожелания пользователей. В новой версии, которая будет доступна в ближайшее время, будет реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца. Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволяет заказывать необходимые справки и документы, а также направлять обращение в ПФР.

Просмотров:112 Более 150 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам "Личного кабинета" ПФР для граждан.С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.Приложение на регулярной основе обновляется, учитывая пожелания пользователей. В новой версии, которая будет доступна в ближайшее время, будет реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца.Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволяет заказывать необходимые справки и документы, а также направлять обращение в ПФР.