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6 октября 2017, 15:18



Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый».

Никита Мальцев - коренной норильчанин, в органах внутренних дел служит с 2012 года, но на территории своего участка зарекомендовал себя как грамотный сотрудник, готовый прийти на поддержку населению в любое время суток. Работает участковым уполномоченным в Кайеркане, в территорию его обслуживания входят 20 жилых многоквартирных домов с населением более 3200 человек. Проголосовать за норильского участкового можно будет на странице ГУ МВД России по Красноярскому краю. Голосование пройдет с 7 по 16 октября. По результатам второго тура лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне. Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

Просмотров:107 Завтра, 7 октября, стартует второй этап регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый», на котором город Норильск представляет старший лейтенант полиции Никита Мальцев.Никита Мальцев - коренной норильчанин, в органах внутренних дел служит с 2012 года, но на территории своего участка зарекомендовал себя как грамотный сотрудник, готовый прийти на поддержку населению в любое время суток. Работает участковым уполномоченным в Кайеркане, в территорию его обслуживания входят 20 жилых многоквартирных домов с населением более 3200 человек.Проголосовать за норильского участкового можно будет на странице ГУ МВД России по Красноярскому краю. Голосование пройдет с 7 по 16 октября.По результатам второго тура лучший участковый территориального органа МВД России примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.