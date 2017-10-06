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6 октября 2017, 15:33



Творческий конкурс «Дары осени» стартовал сегодня на сайте газеты «Заполярная правда»

К участию приглашаются дошколята и ученики начальной школы. Работы можно приносить с 6 октября по 2 ноября 2017 года в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу: ул. Б.Хмельницкого 18, с 10 до 18.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Таблица с именами победителей будет размещена на странице конкурса http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=9 , а после - опубликована в газете «Заполярная правда» в рубрике «Забавная полянка». Победителей ждут грамоты и подарки от спонсоров.

Просмотров:100 Конкурс проводится по двум номинациям: аппликация и декоративно-прикладное творчество. Работы должны быть выполнены из любых природных материалов: листьев, шишек, веточек и т.д. Лучшие работы украсят выставку в редакции «зпПЛЮС», а фотографии поделок поучаствуют в онлайн-борьбе на сайте «Заполярки».К участию приглашаются дошколята и ученики начальной школы. Работы можно приносить с 6 октября по 2 ноября 2017 года в редакцию газеты «зпПЛЮС» по адресу: ул. Б.Хмельницкого 18, с 10 до 18.00 часов, ежедневно, кроме выходных.Таблица с именами победителей будет размещена на странице конкурса http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=9 , а после - опубликована в газете «Заполярная правда» в рубрике «Забавная полянка».Победителей ждут грамоты и подарки от спонсоров.