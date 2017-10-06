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6 октября 2017, 17:02



12 октября в 18.30 в Музее Норильска состоится открытие выставки «Россия.1917» из коллекции Мультимедиа Арт Музея/Московского дома фотографии

Фотография не только детально зафиксировала важные исторические события столетней давности, но и сохранила революционный дух того времени: демонстрация в Петрограде, отречение Николая II от престола, становление Временного правительства и бегство Владимира Ульянова (Ленина) из Петрограда в Финляндию. Выставка отражает основные события Февральской и Октябрьской революций. Выставка откроется в специально реконструированном выставочном зале Музея Норильска и будет работать до 12 ноября.

Просмотров:57 В год 100-летия революции Музей Норильска при поддержке компании «Норникель» на своей главной музейной площадке открывает тематическую выставку «Россия.1917», посвященную русской революции. В экспозиции представлены 80 документальных черно-белых фотоснимков. Их авторы – одни из лучших фотографов прошлого столетия: Карл и Виктор Булл, Яков Штейнберг, Дмитрий Лещенко, Петр Оцуп, А.И. Савельев, Ф.Г. Волков, а также авторы, чьи имена спустя столетие остались неизвестны.Фотография не только детально зафиксировала важные исторические события столетней давности, но и сохранила революционный дух того времени: демонстрация в Петрограде, отречение Николая II от престола, становление Временного правительства и бегство Владимира Ульянова (Ленина) из Петрограда в Финляндию. Выставка отражает основные события Февральской и Октябрьской революций.Выставка откроется в специально реконструированном выставочном зале Музея Норильска и будет работать до 12 ноября.