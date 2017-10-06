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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:02 12 октября в 18.30 в Музее Норильска состоится открытие выставки «Россия.1917» из коллекции Мультимедиа Арт Музея/Московского дома фотографии
15:33 Творческий конкурс «Дары осени» стартовал сегодня на сайте газеты «Заполярная правда»
15:18 Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый».
14:58 Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек.
14:34 "Почта России" открывает осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%.
14:09 Шесть таймырских хозяйств получили финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.
13:54 В рамках 4-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» в гостях сыграл вничью с «Новой генерацией» - 2:2.
13:51 «Объединяя норильские коллекции» - семинар-практикум по учетно-хранительской работе и методике объединения музейных коллекций пройдет в музейной арт-резиденции PolArt с 10 по 12 октября.
17:04 Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего металла.
16:42 Сотрудники «Норильскавтодора» призывают водителей быть более бдительными - на автодороге Норильск - Талнах появились пешеходные переходы.
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