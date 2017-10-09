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9 октября 2017, 11:56



Заместитель руководителя ГСУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае проведут личный прием граждан.



Просмотров:124 13 октября 2017 года с 16 часов заместитель руководителя Главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю Курочкин Павел Васильевич совместно с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае Мирошниковой Ириной Юльевной проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних в помещении следственного отдела по Емельяновскому району Главного следственного управления, расположенного по адресу: п. Емельяново, ул. Московская, 290, предварительная запись на прием ведется по телефонам: 8(391-2)-73-02-92, 8-(391-33) 2-47-51.