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9 октября 2017, 12:07



26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.

Предварительные заявки на участие во Всероссийском географическом диктанте принимаются с 10 октября по 17 ноября по электронному адресу detail@bk.ru. В заявке необходимо указать фамилию, инициалы, род деятельности и контактный телефон. Участникам с ограниченными возможностями здоровья предлагается запросить в своем письме необходимую ситуационную помощь. Также по электронному адресу организаторы готовы ответить на вопросы и дать дополнительную информацию о работе региональной площадки. Участники диктанта будут обеспечены бланками и письменными принадлежностями. Официальная информация о Всероссийском географическом диктанте - 2017 размещена на сайте Российского географического общества: dictant.rgo.ru.

Просмотров:143 В прошлом году от норильчан поступило более 50 заявок. По результатам диктанта Норильск показал достаточно высокий уровень географической грамотности. Было принято решение поддержать интерес горожан и снова открыть площадку для написания диктанта. Проверить свои знания в географии страны музей Норильска предлагает всем желающим, независимо от возраста и образования. Географический диктант включает в себя три блока по 10 тестовых заданий. Первый состоит из вопросов на знание географических терминов и понятий. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. У горожан еще есть время основательно подготовиться к диктанту.Предварительные заявки на участие во Всероссийском географическом диктанте принимаются с 10 октября по 17 ноября по электронному адресу detail@bk.ru. В заявке необходимо указать фамилию, инициалы, род деятельности и контактный телефон.Участникам с ограниченными возможностями здоровья предлагается запросить в своем письме необходимую ситуационную помощь. Также по электронному адресу организаторы готовы ответить на вопросы и дать дополнительную информацию о работе региональной площадки. Участники диктанта будут обеспечены бланками и письменными принадлежностями. Официальная информация о Всероссийском географическом диктанте - 2017 размещена на сайте Российского географического общества: dictant.rgo.ru.