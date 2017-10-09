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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:28 Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан.
16:46 МФК «Норильский никель» в выездном матче четвертого тура Суперлиги громит «Новую генерацию» из Сыктывкара – 10:2.
15:34 В минувшую субботу, 7 октября, в тире Молодежного центра Норильска прошел молодежный военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков».
14:16 В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».
14:08 С 1 ноября начинает работу "Школа краеведа Норильска" – проект, поддержанный грантовой программой президента РФ.
13:40 В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
13:29 Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул.
13:16 В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
12:30 Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник.
12:07 26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.
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