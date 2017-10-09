Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 октября 2017, 12:30



Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник.



Просмотров:129 Утренник «Сказка в гости к нам пришла» состоится 15 октября в 14:00 в библиотеке «Семейного чтения» № 3 по адресу: проезд Котульского, 15. Ребят и их родителей ждет встреча с настоящим Волшебником и увлекательное путешествие по русским народным сказкам. Телефон для справок 22-55-04.