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9 октября 2017, 13:16



В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.



Просмотров:133 Премию присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром». Тех, кто желает познакомиться с работой этого автора, в публичной библиотеке ждет подборка его книг: «Ноктюрны. Пять историй о музыке и сумерках» – истории о музыкантах, каждый из которых переживает кризисный момент своей жизни; «Безутешные» – роман-фантасмагория, в которой музыкант-гастролер блуждает по улицам провинциального городка, поневоле вовлекаясь в проблемы местных жителей; «Не отпускай меня» – антиутопия, сюжет которой развивается в воспоминаниях главной героини, напряженная атмосфера произведения контрастирует с отстраненной манерой повествования, а развязка заставляет задуматься; «Погребенный великан» – сравнительно новый роман писателя, ненавязчиво замаскированный под средневековое фэнтези, читателю предлагают понаблюдать за путешествием пожилых супругов, отправившихся на поиски сына, и собрать элементы сюжетного пазла, то тут, то там всплывающие из дымки забвения.