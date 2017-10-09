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9 октября 2017, 13:29



Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул.

Свой визит в поселок Усть-Порт глава Таймыра начал с посещения строительной площадки Дома культуры. Сейчас на объекте завершаются строительные работы, торжественный ввод в эксплуатацию нового здания планируется уже этой осенью. Также Сергей Ткаченко посетил Усть-Портовскую среднюю школу-интернат и больницу, где побеседовал с руководителями, оценил состояние зданий и внутренних помещений, а также уровень оснащенности учреждений. В поселке Караул глава Таймыра осмотрел здание нового православного храма-часовни, побывал в гостях у воспитанников Караульской средней общеобразовательной школы-интерната и нового детского сада. Во второй день рабочей командировки Сергей Ткаченко посетил поселок Носок сельского поселения Караул. Здесь в первую очередь он встретился с таймырцами, оставшимися без жилья из-за пожара, после чего побывал на строительной площадке, где для них возводится новое жилье. Напомним, в результате возгорания 27 апреля полностью уничтожен огнем четырехквартирный деревянный жилой дом. Кроме того, в Носке глава района проинспектировал ход строительства спального корпуса интерната на 250 мест, в отдельных помещениях которого строители уже приступили к внутренней отделке, а также посетил теплый бокс для стоянки и обслуживания пожарной машины, отремонтированный силами спасателей управления по делам ГО и ЧС района этим летом. «Последний раз глобальное строительство велось на Таймыре в 1970-х годах, поэтому многие дома и здания социальных учреждений находятся сегодня в непригодном состоянии. В большинстве случаев нам проще строить новые здания, чем восстанавливать то, что есть. В сравнении со старыми это будут энергоэффективные современные строения», - отметил Сергей Ткаченко.

Просмотров:130 В поселках Усть-Порт, Носок и Караул руководитель территории проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы и жилья, проверил предприятия ЖКХ на готовность к отопительному периоду, а также провел ряд встреч с жителями сельской глубинки.Свой визит в поселок Усть-Порт глава Таймыра начал с посещения строительной площадки Дома культуры. Сейчас на объекте завершаются строительные работы, торжественный ввод в эксплуатацию нового здания планируется уже этой осенью. Также Сергей Ткаченко посетил Усть-Портовскую среднюю школу-интернат и больницу, где побеседовал с руководителями, оценил состояние зданий и внутренних помещений, а также уровень оснащенности учреждений.В поселке Караул глава Таймыра осмотрел здание нового православного храма-часовни, побывал в гостях у воспитанников Караульской средней общеобразовательной школы-интерната и нового детского сада.Во второй день рабочей командировки Сергей Ткаченко посетил поселок Носок сельского поселения Караул. Здесь в первую очередь он встретился с таймырцами, оставшимися без жилья из-за пожара, после чего побывал на строительной площадке, где для них возводится новое жилье. Напомним, в результате возгорания 27 апреля полностью уничтожен огнем четырехквартирный деревянный жилой дом. Кроме того, в Носке глава района проинспектировал ход строительства спального корпуса интерната на 250 мест, в отдельных помещениях которого строители уже приступили к внутренней отделке, а также посетил теплый бокс для стоянки и обслуживания пожарной машины, отремонтированный силами спасателей управления по делам ГО и ЧС района этим летом.«Последний раз глобальное строительство велось на Таймыре в 1970-х годах, поэтому многие дома и здания социальных учреждений находятся сегодня в непригодном состоянии. В большинстве случаев нам проще строить новые здания, чем восстанавливать то, что есть. В сравнении со старыми это будут энергоэффективные современные строения», - отметил Сергей Ткаченко.