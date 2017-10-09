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9 октября 2017, 13:40



В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

С начала года полицейскими проведено восемь аналогичных профилактических мероприятий, в ходе которых к ответственности привлечен 451 норильчанин. Напомним, что неуплата штрафа в установленный срок влечет удваивание суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Сотрудники полиции убедительно просят норильчан оплачивать штрафы в добровольном порядке, не дожидаясь применения мер принудительного воздействия.

Просмотров:142 Полицейские проведут рейды, в рамках которых будут устанавливать местонахождение злостных неплательщиков административных штрафов и привлекать их к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).С начала года полицейскими проведено восемь аналогичных профилактических мероприятий, в ходе которых к ответственности привлечен 451 норильчанин. Напомним, что неуплата штрафа в установленный срок влечет удваивание суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.Сотрудники полиции убедительно просят норильчан оплачивать штрафы в добровольном порядке, не дожидаясь применения мер принудительного воздействия.