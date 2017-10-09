Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 октября 2017, 14:08



С 1 ноября начинает работу "Школа краеведа Норильска" – проект, поддержанный грантовой программой президента РФ.

Заявления на участие в "Школе краеведа Норильска" можно оформить уже сейчас в офисе КИТ на Талнахской, 13-1. Понедельник-пятница с 12-00 до 18-00. Консультации по т. 42-32-38. Всех участников уже работающей "Школы краеведа", поддержанной грантовой программой "НН" «Мир новых возможностей», а также всех, кто не попал в "школу" в прошлом сезоне, приглашают в новый проект. Особо подчеркнем, что занятия по этим двум проектам будут проводиться автономно и не пересекутся, поэтому участие сразу в двух "школах" весьма полезно и приветствуется. Для «второгодников» и дипломников будет предложена специальная программа и, по желанию, возможность ведения собственных тем в рамках проекта.

Просмотров:131 В программе работы тематические лекции, экскурсии, походы, экспедиции по окрестностям Большого Норильска, архивные занятия, семинары и консультации, а также поддержка собственных исследовательских тем.Заявления на участие в "Школе краеведа Норильска" можно оформить уже сейчас в офисе КИТ на Талнахской, 13-1. Понедельник-пятница с 12-00 до 18-00. Консультации по т. 42-32-38.Всех участников уже работающей "Школы краеведа", поддержанной грантовой программой "НН" «Мир новых возможностей», а также всех, кто не попал в "школу" в прошлом сезоне, приглашают в новый проект. Особо подчеркнем, что занятия по этим двум проектам будут проводиться автономно и не пересекутся, поэтому участие сразу в двух "школах" весьма полезно и приветствуется. Для «второгодников» и дипломников будет предложена специальная программа и, по желанию, возможность ведения собственных тем в рамках проекта.