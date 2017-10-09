Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
9 октября 2017, 14:16

В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».


Участники СКБ разработали и организовали три благотворительные акции. «Таймыр-Моу чемодан»: в этнически стильный чемодан собирались идеи/мечты горожан по преобразованию Дудинки. Здесь же стартовала акция «Глаза Дудинки», которые станут украшением будущего арт-объекта. «Варежки-ладошки»: на вырезанных из бумаги варежках горожане писали свои пожелания городу. Оформлено 232 варежки, которые стали украшением чума, после чего стенд установили в Молодежном центре.
«Костер дружбы»: у кострища «Таймыр-Моу» прозвучали приветствия горожанам на языках народов Севера, песни под гитару, состоялся обряд кормления огня, танцы народов в национальных костюмах, фотосессии в этнических костюмах.
Всего в акциях приняло участие 246 жителей Дудинки. Все мероприятия состоялись на площадке этнического музея под открытым небом «Таймыр-Моу».
За три года реализации программы «Мир новых возможностей» СКБ в Дудинке стало юбилейным, десятым.
Фото Алены Ивановой

Просмотров:124
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 9 октября 2017 
17:28   Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан. 16:46   МФК «Норильский никель» в выездном матче четвертого тура Суперлиги громит «Новую генерацию» из Сыктывкара – 10:2.
15:34   В минувшую субботу, 7 октября, в тире Молодежного центра Норильска прошел молодежный военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков». 14:16   В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».
14:08   С 1 ноября начинает работу "Школа краеведа Норильска" – проект, поддержанный грантовой программой президента РФ. 13:40   В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
13:29   Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул. 13:16   В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
12:30   Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник. 12:07   26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.
11:56   Заместитель руководителя ГСУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае проведут личный прием граждан.

 6 октября 2017 
17:02   12 октября в 18.30 в музее Норильска состоится открытие выставки «Россия. 1917» из коллекции "Мультимедиа Арт-музея/Московского дома фотографии". 15:33   Творческий конкурс «Дары осени» стартовал сегодня на сайте газеты «Заполярная правда».
15:18   Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». 14:58   Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек.
14:34   "Почта России" открывает осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%. 14:09   Шесть таймырских хозяйств получили финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.
13:54   В рамках 4-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» в гостях сыграл вничью с «Новой генерацией» - 2:2. 13:51   «Объединяя норильские коллекции» - семинар-практикум по учетно-хранительской работе и методике объединения музейных коллекций пройдет в музейной арт-резиденции PolArt с 10 по 12 октября.

 5 октября 2017 
17:04   Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего металла. 16:42   Сотрудники «Норильскавтодора» призывают водителей быть более бдительными - на автодороге Норильск - Талнах появились пешеходные переходы.
15:52   Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник. 15:41   Полицейские возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию.
15:37   В сентябре через УПРиУ норильчанам удалось вернуть более 250 тысяч рублей за некачественные товары. 15:15   Норильские участковые врачи-терапевты проведут встречи с горожанами, чтобы дать консультации по наиболее актуальным вопросам.
14:56   Двери приюта для бездомных животных могут распахнуться уже к новому году. 11:26   Сегодня российские педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя.

 4 октября 2017 
15:25   В Норильске школьники провели акцию «Осторожно: гололед!». 14:37   Запуск проекта «Бионика». На базе лаборатории «Фаблаб-Норильск» в самое ближайшее время будет запущен курс по созданию бионических протезов.
14:15   За последние годы горожане привыкли к схеме "глава города - председатель городского Совета". Как сейчас, после выборов, строится взаимодействие исполнительной и законодательной власти? 13:51   Темпы ремонтов фасадов в Норильске не достаточно высоки. Глава города Ринат Ахметчин выразил недовольство работой подрядчиков.
13:37   Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии. 12:53   Госавтоинспекторы напоминают о необходимости обозначения трнспортных средств специальными знаками.
12:43   Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции. 11:51   Общественный совет при норильском отделе МВД провел очередное заседание.
11:47   Завершился первый этап конкурса «Белые журавли».

 3 октября 2017 
17:18   Определены победители второго конкурсного набора PolArt-резиденции музея Норильска. Резидентами сезона 2017–2018 станут пять художников из Ярославля, ... 15:32   Кто не пришёл, тот не увидит. Выставка "Норильского пленэра" пройдет в арт-резиденции музейно-выставочного комплекса.
15:28   "Охота на призраков" пройдет в Норильске. 15:08   Около 280 норильчан осенью этого года пополнят ряды Вооруженных сил.
13:26   Комплексный центр социального обслуживания населения отметил со своими подопечными День пожилого человека. 12:51   Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.
12:42   Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет. 12:31   Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».

 2 октября 2017 
18:32   В Норильске открыли шахматный сезон. 18:21   Гололед. ДТП. Обрыв.
18:09   Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края. 17:37   К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.
17:23   Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита». 17:21   Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх