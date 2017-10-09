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9 октября 2017, 14:16



В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».

«Костер дружбы»: у кострища «Таймыр-Моу» прозвучали приветствия горожанам на языках народов Севера, песни под гитару, состоялся обряд кормления огня, танцы народов в национальных костюмах, фотосессии в этнических костюмах. Всего в акциях приняло участие 246 жителей Дудинки. Все мероприятия состоялись на площадке этнического музея под открытым небом «Таймыр-Моу». За три года реализации программы «Мир новых возможностей» СКБ в Дудинке стало юбилейным, десятым. Фото Алены Ивановой

Просмотров:124 Участники СКБ разработали и организовали три благотворительные акции. «Таймыр-Моу чемодан»: в этнически стильный чемодан собирались идеи/мечты горожан по преобразованию Дудинки. Здесь же стартовала акция «Глаза Дудинки», которые станут украшением будущего арт-объекта. «Варежки-ладошки»: на вырезанных из бумаги варежках горожане писали свои пожелания городу. Оформлено 232 варежки, которые стали украшением чума, после чего стенд установили в Молодежном центре.«Костер дружбы»: у кострища «Таймыр-Моу» прозвучали приветствия горожанам на языках народов Севера, песни под гитару, состоялся обряд кормления огня, танцы народов в национальных костюмах, фотосессии в этнических костюмах.Всего в акциях приняло участие 246 жителей Дудинки. Все мероприятия состоялись на площадке этнического музея под открытым небом «Таймыр-Моу».За три года реализации программы «Мир новых возможностей» СКБ в Дудинке стало юбилейным, десятым.Фото Алены Ивановой