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9 октября 2017, 15:34



В минувшую субботу, 7 октября, в тире Молодежного центра Норильска прошел молодежный военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков».

В возрастной группе от 15 до 20 лет лучшими стрелками стали Полина Кашицина и Вадим Чистяков, II место у Андрея Тугая. В группе от 21 до 30 лет победили Анастасия Скрыпникова и Олег Фарафонов, II место у Юлии Надеиной, а III - у Ольги Аниткиной. Все участники, показавшие в этот день лучшие результаты, были награждены призами и дипломами от организаторов.

Просмотров:111 Турнир был организован МБУ «Молодежный центр» в рамках краевой флагманской программы «Ассоциация военно-патриотических клубов» - одной из 11 краевых программ, действующих в Норилське. Партнером турнира выступило МОО «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов».В возрастной группе от 15 до 20 лет лучшими стрелками стали Полина Кашицина и Вадим Чистяков, II место у Андрея Тугая. В группе от 21 до 30 лет победили Анастасия Скрыпникова и Олег Фарафонов, II место у Юлии Надеиной, а III - у Ольги Аниткиной.Все участники, показавшие в этот день лучшие результаты, были награждены призами и дипломами от организаторов.