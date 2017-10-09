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9 октября 2017, 16:46



МФК «Норильский никель» в выездном матче четвертого тура Суперлиги громит «Новую генерацию» из Сыктывкара – 10:2.

В начале второго тайма «Генерации» удалось сократить отставание – мяч забил Виталий Коданев. На это «Никель» ответил очередной порцией голов: Чащин, Сергеев (дважды) и Пономарев к 44-й минуте довели счет до 7:1. Николай Белоцерковец и Сергей Куманькин еще больше увеличили разрыв. Гол сыктывкарца Амира Вахитова особой роли уже не сыграл. Как итог закономерная победа «Норникеля» – 10:2. По словам Александра Соколова, главного тренера МФК «Норильский никель», на игру его команда вышла с огромным желанием побеждать и доказала, что способна бороться за высокие места: "Сегодня была очень важная встреча. Играя в две четверки, мы полностью превзошли соперника и по остроте моментов, и по счету. Все, что задумали, – выполнялось. Все, что задумали, – выполнялось. Строгость была в обороне, мы активно действовали и в атаке. У нас не та команда, которая будет ломаться после неудач. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой". Напомним, в первой встрече двухматчевого противостояния в Сыктывкаре победитель не был выявлен – 2:2. По итогам тура норильчане с 11 очками расположились на шестом месте турнирной таблицы. В следующем туре, 22 октября, «Норникель» проведен домашнюю игру против «Дины».

Просмотров:111 Уже с первых минут команда норильчан навалилась на ворота соперника, и к шестой минуте благодаря Константину Чащину «Норильский никель» вел с разницей в два мяча, а к 13-й минуте голов стало уже четыре – очки записали на свой счет Юрий Костыгин с десятиметровой отметки и Сергей Сергеев.В начале второго тайма «Генерации» удалось сократить отставание – мяч забил Виталий Коданев. На это «Никель» ответил очередной порцией голов: Чащин, Сергеев (дважды) и Пономарев к 44-й минуте довели счет до 7:1. Николай Белоцерковец и Сергей Куманькин еще больше увеличили разрыв. Гол сыктывкарца Амира Вахитова особой роли уже не сыграл. Как итог закономерная победа «Норникеля» – 10:2.По словам Александра Соколова, главного тренера МФК «Норильский никель», на игру его команда вышла с огромным желанием побеждать и доказала, что способна бороться за высокие места:"Сегодня была очень важная встреча. Играя в две четверки, мы полностью превзошли соперника и по остроте моментов, и по счету. Все, что задумали, – выполнялось. Все, что задумали, – выполнялось. Строгость была в обороне, мы активно действовали и в атаке. У нас не та команда, которая будет ломаться после неудач. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой".Напомним, в первой встрече двухматчевого противостояния в Сыктывкаре победитель не был выявлен – 2:2.По итогам тура норильчане с 11 очками расположились на шестом месте турнирной таблицы. В следующем туре, 22 октября, «Норникель» проведен домашнюю игру против «Дины».