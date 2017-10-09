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9 октября 2017, 17:28

Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан.


Здание бывшего радиологического корпуса онкодиспансера на Заводской, 19, было выделено благотворительному фонду помощи бездомным животным "Даря надежду" администрацией. Сооружение долгое время стояло законсервированным, и сейчас при попытке его "реанимации" то тут, то там возникают проблемы. Одна из них связана с системой тепловодоснабжения. В самом начале отопительного сезона в одной из труб приюта перемерзла вода, и теперь ее необходимо отогревать. Работа сантехника по отогреву трубы обойдется фонду в 12 тысяч рублей. Кроме этих средств еще необходимы два помощника (мужчины) и 50 метров резинового шланга. Без отопления в здании закончить ремонт не удастся. А лишних средств у фонда нет, так как он существует за счет взносов неравнодушных горожан. Сейчас помощь нужна как никогда, и не только финансовая, но и физическая. Работа по отогреву трубы предстоит сложная, а волонтеры фонда - в основном женщины.
Все, кто готов помочь в отогреве трубы или сборе средств на оплату работы сантехника, могут обратиться по телефону 8-913-162-80-72 или написать в WhatsApp 8-913-497-27-90 председателю благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" Марине Захаровой.
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    Список новостей

 9 октября 2017 
17:28   Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан. 16:46   МФК «Норильский никель» в выездном матче четвертого тура Суперлиги громит «Новую генерацию» из Сыктывкара – 10:2.
15:34   В минувшую субботу, 7 октября, в тире Молодежного центра Норильска прошел молодежный военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков». 14:16   В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».
14:08   С 1 ноября начинает работу "Школа краеведа Норильска" – проект, поддержанный грантовой программой президента РФ. 13:40   В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
13:29   Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул. 13:16   В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
12:30   Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник. 12:07   26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.
11:56   Заместитель руководителя ГСУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае проведут личный прием граждан.

 6 октября 2017 
17:02   12 октября в 18.30 в музее Норильска состоится открытие выставки «Россия. 1917» из коллекции "Мультимедиа Арт-музея/Московского дома фотографии". 15:33   Творческий конкурс «Дары осени» стартовал сегодня на сайте газеты «Заполярная правда».
15:18   Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». 14:58   Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек.
14:34   "Почта России" открывает осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%. 14:09   Шесть таймырских хозяйств получили финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.
13:54   В рамках 4-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» в гостях сыграл вничью с «Новой генерацией» - 2:2. 13:51   «Объединяя норильские коллекции» - семинар-практикум по учетно-хранительской работе и методике объединения музейных коллекций пройдет в музейной арт-резиденции PolArt с 10 по 12 октября.

 5 октября 2017 
17:04   Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего металла. 16:42   Сотрудники «Норильскавтодора» призывают водителей быть более бдительными - на автодороге Норильск - Талнах появились пешеходные переходы.
15:52   Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник. 15:41   Полицейские возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию.
15:37   В сентябре через УПРиУ норильчанам удалось вернуть более 250 тысяч рублей за некачественные товары. 15:15   Норильские участковые врачи-терапевты проведут встречи с горожанами, чтобы дать консультации по наиболее актуальным вопросам.
14:56   Двери приюта для бездомных животных могут распахнуться уже к новому году. 11:26   Сегодня российские педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя.

 4 октября 2017 
15:25   В Норильске школьники провели акцию «Осторожно: гололед!». 14:37   Запуск проекта «Бионика». На базе лаборатории «Фаблаб-Норильск» в самое ближайшее время будет запущен курс по созданию бионических протезов.
14:15   За последние годы горожане привыкли к схеме "глава города - председатель городского Совета". Как сейчас, после выборов, строится взаимодействие исполнительной и законодательной власти? 13:51   Темпы ремонтов фасадов в Норильске не достаточно высоки. Глава города Ринат Ахметчин выразил недовольство работой подрядчиков.
13:37   Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии. 12:53   Госавтоинспекторы напоминают о необходимости обозначения трнспортных средств специальными знаками.
12:43   Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции. 11:51   Общественный совет при норильском отделе МВД провел очередное заседание.
11:47   Завершился первый этап конкурса «Белые журавли».

 3 октября 2017 
17:18   Определены победители второго конкурсного набора PolArt-резиденции музея Норильска. Резидентами сезона 2017–2018 станут пять художников из Ярославля, ... 15:32   Кто не пришёл, тот не увидит. Выставка "Норильского пленэра" пройдет в арт-резиденции музейно-выставочного комплекса.
15:28   "Охота на призраков" пройдет в Норильске. 15:08   Около 280 норильчан осенью этого года пополнят ряды Вооруженных сил.
13:26   Комплексный центр социального обслуживания населения отметил со своими подопечными День пожилого человека. 12:51   Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.
12:42   Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет. 12:31   Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».

 2 октября 2017 
18:32   В Норильске открыли шахматный сезон. 18:21   Гололед. ДТП. Обрыв.
18:09   Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края. 17:37   К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.
17:23   Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита». 17:21   Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.




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