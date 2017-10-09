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9 октября 2017, 17:28



Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан.

Все, кто готов помочь в отогреве трубы или сборе средств на оплату работы сантехника, могут обратиться по телефону 8-913-162-80-72 или написать в WhatsApp 8-913-497-27-90 председателю благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" Марине Захаровой.

Просмотров:106 Здание бывшего радиологического корпуса онкодиспансера на Заводской, 19, было выделено благотворительному фонду помощи бездомным животным "Даря надежду" администрацией. Сооружение долгое время стояло законсервированным, и сейчас при попытке его "реанимации" то тут, то там возникают проблемы. Одна из них связана с системой тепловодоснабжения. В самом начале отопительного сезона в одной из труб приюта перемерзла вода, и теперь ее необходимо отогревать. Работа сантехника по отогреву трубы обойдется фонду в 12 тысяч рублей. Кроме этих средств еще необходимы два помощника (мужчины) и 50 метров резинового шланга. Без отопления в здании закончить ремонт не удастся. А лишних средств у фонда нет, так как он существует за счет взносов неравнодушных горожан. Сейчас помощь нужна как никогда, и не только финансовая, но и физическая. Работа по отогреву трубы предстоит сложная, а волонтеры фонда - в основном женщины.Все, кто готов помочь в отогреве трубы или сборе средств на оплату работы сантехника, могут обратиться по телефону 8-913-162-80-72 или написать в WhatsApp 8-913-497-27-90 председателю благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" Марине Захаровой.