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10 октября 2017, 11:44



Ремонт Дома физкультуры в Дудинке полностью завершен.

Также с середины августа до середины сентября подрядная организация отремонтировала внешнюю часть здания спортивного комплекса и его кровлю, заменив старое и изношенное покрытие на современный и долговечный материал — ризолин. Кроме того, строители из ООО «Стройперспектива» возвели новое крыльцо на свайном фундаменте, оборудованное пандусом для обеспечения доступа людям с ограниченными возможностями здоровья. Всего для проведения на данном объекте ремонтных работ из городского бюджета было выделено более шести миллионов рублей.

Просмотров:150 С 10 октября спортсмены Дудинки приступили к тренировкам в обновленном спортзале Дома физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс». На его восстановление из городского бюджета было выделено 490 тысяч рублей. Ремонтом помещения с середины сентября занимались специалисты ООО «Стройперспектива». Они произвели очистку пола от старой краски, заменили доски, ошпаклевали, нанесли грунтовку и окрасили его поверхность согласно требованиям, предъявляемым к разметке спортивных залов для разных видов спорта.Также с середины августа до середины сентября подрядная организация отремонтировала внешнюю часть здания спортивного комплекса и его кровлю, заменив старое и изношенное покрытие на современный и долговечный материал — ризолин. Кроме того, строители из ООО «Стройперспектива» возвели новое крыльцо на свайном фундаменте, оборудованное пандусом для обеспечения доступа людям с ограниченными возможностями здоровья.Всего для проведения на данном объекте ремонтных работ из городского бюджета было выделено более шести миллионов рублей.