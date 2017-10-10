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10 октября 2017, 11:53



Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам.

которые будет можно бесплатно пронести на борт сверх нормы ручной клади. В список включены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в зоне duty free. В список не попали телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, но их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак. Сейчас Воздушный кодекс включает в минимальную стоимость авиабилета провоз ручной клади до 10 кг. В конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. В июле Минтранс представил проект нормативного акта о нормах ручной клади, в котором предлагалось установить минимальный вес клади в 5 кг, но из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт, были исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее Минтрансу пришлось уточнять, что верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов перевозить бесплатно все же можно, если их поместить в ручную кладь.

Просмотров:177 5 кг - это минимальный вес ручной клади на одного пассажира, «который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Также министерство расширило перечень вещей,которые будет можно бесплатно пронести на борт сверх нормы ручной клади. В список включены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в зоне duty free.В список не попали телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, но их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак. Сейчас Воздушный кодекс включает в минимальную стоимость авиабилета провоз ручной клади до 10 кг. В конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%. В июле Минтранс представил проект нормативного акта о нормах ручной клади, в котором предлагалось установить минимальный вес клади в 5 кг, но из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт, были исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее Минтрансу пришлось уточнять, что верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов перевозить бесплатно все же можно, если их поместить в ручную кладь.