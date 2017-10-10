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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:05 Трое норильчан попали в кадровый резерв Президента.
18:57 Глава Таймыра Сергей Ткаченко в качестве коммуникативных форм с населением использует сходы граждан/
13:25 В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков.
13:21 Дети-инвалиды в Норильске научились рисовать космические миры.
12:30 В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак.
12:17 IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
12:13 Открытие юбилейного творческого сезона команд норильской Лиги КВН состоится 13 октября в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры.
11:53 Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам.
11:44 Ремонт Дома физкультуры в Дудинке полностью завершен.
17:28 Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь неравнодушных горожан.
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