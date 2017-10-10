Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 октября 2017, 12:13



Открытие юбилейного творческого сезона команд норильской Лиги КВН состоится 13 октября в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры.

Игра будет состоять из двух конкурсов: визитка (приветствие) и разминка. Это будет первая игра в новом сезоне, вторая игра с этим же составом команд пройдет в феврале. Подведение итогов творческого сезона и награждение победителей традиционно состоится на фестивале КВН в апреле. Специальными призами будут отмечены лучшие авторы, актеры, редакторы и звукорежиссеры. Командам-победителям будут вручены кубки за призовые места. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Справки по тел. 22-08-60, 89131625433, 89050909339.

Просмотров:137 В игре примут участие школьные команды «Пепперони» (гимназия № 5, ПТК НИИ), «Черная икра» (гимназия № 5), «Тусовка друзей-неудачников» (сборная школ), «Такие девочки» (сборная школ), «Выход там» (гимназия № 4), «Острые перцы» (СШ № 29), «Северный район» (сборная школ).Игра будет состоять из двух конкурсов: визитка (приветствие) и разминка.Это будет первая игра в новом сезоне, вторая игра с этим же составом команд пройдет в феврале. Подведение итогов творческого сезона и награждение победителей традиционно состоится на фестивале КВН в апреле. Специальными призами будут отмечены лучшие авторы, актеры, редакторы и звукорежиссеры. Командам-победителям будут вручены кубки за призовые места.Приглашаются все желающие. Вход свободный.Справки по тел. 22-08-60, 89131625433, 89050909339.