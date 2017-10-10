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10 октября 2017, 12:17

IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».


Конкурс, организованный Молодежным центром, состоял из трехдневного обучения молодых норильчан в проектной школе, а также разработке и последующей защите ими своих проектов.
Тренером осенней сессии на этот раз стала Татьяна Калиновская - заместитель директора КГАУ «Центр молодежных инициатив «Форум» (г. Красноярск), председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Союз молодежи», председатель палаты молодежи Гражданской ассамблеи Красноярского края, эксперт масштабного грантового конкурса «Социальное партнерство во имя развития», международного форума «ТИМ «Бирюса», проекта «ТИМ «Юниор».
В первый день обучения педагог провела с участниками интерактивный тренинг, рассказала об основных направлениях краевой молодежной политики, сформированных во флагманские программы, о теории и практике социального проектирования, его принципах. Во второй день участники под руководством тренера работали над паспортами своих проектов, корректировали недоработки и дополняли документы важными нюансами, после чего настал черед частных консультаций с тренером. В третий день слушатели учились приемам грамотной и успешной презентации проектов перед аудиторией.
В воскресенье, 8 октября, финалисты представили свои проекты на суд экспертного совета конкурса на молодежном форуме. В его состав вошли тренер проектной школы, заместитель директора МБУ «Молодежный центр» и норильские предприниматели.
По итогам форума семь молодежных проектов были признаны лучшими и получат грантовую поддержку. Это проекты:
«Город дружбы», направленный на создание условий для совместного творчества детей; «Город теплых сердец», предполагающий организацию масштабной рекламной кампании в поддержку донорства, которая завершится общим днем сдачи компонентов крови участниками акции;
«Стань заметнее на дороге» - организация и проведение ряда мероприятий, способствующих профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в условиях недостаточной видимости; «Выздоравливай, малыш!» - проведение волонтерами цикла мероприятий по адаптации детей к условиям стационарного лечения в городской детской больнице; «X-BABYROOM» - создание детской игровой комнаты на территории фитнес-центра для создания доступности спортивно-развлекательных услуг для семей с маленькими детьми; «Современное искусство – в помощь образованию» - организация и проведение профориентации для студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса; «Снежный ком» - проведение семейных конкурсов на лучшую снежную фигуру в городских дворах для укрепления практики добрососедства и знакомства жильцов многоквартирных домов друг с другом.
Общая сумма грантов, выделенная для реализации данных проектов, составила 168 тысяч 500 рублей. Согласно условиям конкурса, все эти проекты должны быть реализованы победителями в течение трех ближайших месяцев. Проекты, не получившие грантовую поддержку, также получат ресурсную и информационную поддержку от Молодежного центра.

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