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10 октября 2017, 12:30

В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак.


Об этом рассказал РИА "Новости" зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
Правительство, по его словам, завершает подготовку нормативного документа, закрепляющего правила учета и идентификации питомцев. Законодательную основу для этого нововведения составляет принятый еще в 2015 году закон «О ветеринарии», предполагающий создание системы учета кошек и собак. Пока же сумма оплаты регистрации животного не называется.
Панов подчеркнул, что на обязательной регистрации домашних животных настаивают зоозащитники, так как нынешняя ситуация «создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан».
Процедуру чипирования животных также закрепят нормативно, но только на добровольной основе.
Вводить регистрацию животных будут, по словам Панова, постепенно. Объявят определенный переходный период.
На рассмотрение Госдумы находится проект закона об ответственном обращении с животными, второе чтение которого было перенесено на осеннюю сессию. Этот документ, предложенный Минприроды, закрепляет основные понятия и принципы нормативного регулирования в этой сфере.
Законопроект также направлен на борьбу с жестоким обращением с животными и предполагает усиление контроля за владением домашними, служебными, цирковыми животными и питомцами зоопарков. Документ закрепляет запрет на уничтожение безнадзорных животных. Затягивание процедуры его принятия вызвало волну протеста в зоозащитной среде.

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    Список новостей

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12:30   В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак. 12:17   IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
12:13   Открытие юбилейного творческого сезона команд норильской Лиги КВН состоится 13 октября в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры. 11:53   Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам.
11:44   Ремонт Дома физкультуры в Дудинке полностью завершен.

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13:29   Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул. 13:16   В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
12:30   Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник. 12:07   26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.
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15:18   Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». 14:58   Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек.
14:34   "Почта России" открывает осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%. 14:09   Шесть таймырских хозяйств получили финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.
13:54   В рамках 4-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» в гостях сыграл вничью с «Новой генерацией» - 2:2. 13:51   «Объединяя норильские коллекции» - семинар-практикум по учетно-хранительской работе и методике объединения музейных коллекций пройдет в музейной арт-резиденции PolArt с 10 по 12 октября.

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15:52   Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник. 15:41   Полицейские возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию.
15:37   В сентябре через УПРиУ норильчанам удалось вернуть более 250 тысяч рублей за некачественные товары. 15:15   Норильские участковые врачи-терапевты проведут встречи с горожанами, чтобы дать консультации по наиболее актуальным вопросам.
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 4 октября 2017 
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14:15   За последние годы горожане привыкли к схеме "глава города - председатель городского Совета". Как сейчас, после выборов, строится взаимодействие исполнительной и законодательной власти? 13:51   Темпы ремонтов фасадов в Норильске не достаточно высоки. Глава города Ринат Ахметчин выразил недовольство работой подрядчиков.
13:37   Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии. 12:53   Госавтоинспекторы напоминают о необходимости обозначения трнспортных средств специальными знаками.
12:43   Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции. 11:51   Общественный совет при норильском отделе МВД провел очередное заседание.
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 3 октября 2017 
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