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10 октября 2017, 13:21



Дети-инвалиды в Норильске научились рисовать космические миры.

Творили в этот раз на тему космоса. Со своими наставниками из числа волонтеров «Норникеля» (в рамках корпоративной программы «Комбинат добра») дети рисовали ракеты, звезды, планеты и кометы. «Наши подопечные удивительным образом раскрылись, перенеся на мольберты свой внутренний мир, свой невероятный и нереальный космос, у кого-то даже фрукты оказались космическими», - рассказывают руководитель мастер-класса, художник Мария Саулина и куратор акции Роза Новикова. Акцию «Свет через цвет» пришли поддержать участники других волонтерских и благотворительных проектов - таких как «Давай дружить!» (выезды с инвалидами на творческие уикенды), «Красные носики» (больничные клоуны) и других. Кстати, пока дети мечтали и рисовали, их мамы окунулись в процесс составления проектов, используя собственные идеи. В рамках общего мероприятия не остался без внимания еще один небольшой мастер-класс от Натальи Нарольской - по вязанию шкатулок из крупной пряжи. Организаторы акции благодарят компанию «Чудо-дети», давшую возможность проведению очередного доброго и интересного дела, а также Молодежному центру города - за предоставленное пространство.

Просмотров:147 В рамках реализации проекта «Свет через цвет», который затеяли активисты «Заполярной строительной компании», состоялся второй мастер-класс по пальчиковому рисованию для детей с ограниченными возможностями здоровья.Творили в этот раз на тему космоса. Со своими наставниками из числа волонтеров «Норникеля» (в рамках корпоративной программы «Комбинат добра») дети рисовали ракеты, звезды, планеты и кометы.«Наши подопечные удивительным образом раскрылись, перенеся на мольберты свой внутренний мир, свой невероятный и нереальный космос, у кого-то даже фрукты оказались космическими», - рассказывают руководитель мастер-класса, художник Мария Саулина и куратор акции Роза Новикова.Акцию «Свет через цвет» пришли поддержать участники других волонтерских и благотворительных проектов - таких как «Давай дружить!» (выезды с инвалидами на творческие уикенды), «Красные носики» (больничные клоуны) и других.Кстати, пока дети мечтали и рисовали, их мамы окунулись в процесс составления проектов, используя собственные идеи. В рамках общего мероприятия не остался без внимания еще один небольшой мастер-класс от Натальи Нарольской - по вязанию шкатулок из крупной пряжи.Организаторы акции благодарят компанию «Чудо-дети», давшую возможность проведению очередного доброго и интересного дела, а также Молодежному центру города - за предоставленное пространство.