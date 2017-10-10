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10 октября 2017, 13:25



В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков.

При проведении экспертизы выяснилось, что это синтетический наркотик, общий вес которого составил свыше 0,7 г. Сейчас в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Просмотров:144 В начале октября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Центральном районе Норильска в подъезде жилого дома находится мужчина с явными признаками наркотического опьянения. По адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. В ходе личного досмотра у норильчанина был изъят пакетик с порошкообразным веществом. На место задержания прибыла следственно-оперативная группа.При проведении экспертизы выяснилось, что это синтетический наркотик, общий вес которого составил свыше 0,7 г.Сейчас в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.