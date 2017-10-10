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10 октября 2017, 18:57



Глава Таймыра Сергей Ткаченко в качестве коммуникативных форм с населением использует сходы граждан/

Жители поселков на встрече не были пассивно и с удовольствием задавали вопросы. Обращения жителей затрагивали разные сферы жизни: доступность медицинской помощи и сотовой связи, организация работы по оказанию государственных услуг, доставке стройматериалов, отстрелу бездомных животных. Также людей интересовала судьба строений, признанных ветхими и аварийными, освещенность улиц, уборка территорий от металлолома, цены на школьное питание. В поселке Носок таймырцы также выразили готовность провести субботники на пожарищах, если будет предоставлена необходимая техника. Выслушав обращения, Сергей Ткаченко помог решить некоторые вопросы на месте, часть проблем взял под свой личный контроль. Так, жителям Караула глава пообещал оказать содействие в ценообразовании школьного питания, нехватке медперсонала, а также повлиять на расширение перечня госуслуг, предоставляемых специалистами МФЦ. В посёлке Усть-Порт, говоря об организации сотовой связи, Сергей Ткаченко проинформировал сельчан о работе в данном направлении: «Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов организации сотовой связи в Усть-Порту, одним из которых может стать смена оборудования в соседнем поселке, которое позволит расширить зону покрытия».

Просмотров:91 «Накануне принятия бюджета на будущий год, для меня важно от людей услышать ключевые приоритеты, сформировав из них некий реестр, для того чтобы постараться максимально включить их в главный финансовый документ следующего года», - так объяснил Сергей Ткаченко цель встреч в подобном формате. Возможностью лично пообщаться с руководителем территории, обсудить насущные проблемы и наметить пути их решения воспользовались таймырцы поселков Усть-Порт, Караул и Носок. «На 2018 год нам удалось защитить дополнительную долю финансирования для Таймыра. Предполагается, что наш бюджет перешагнет за отметку в 8 млрд. рублей. Для сравнения, три года назад эта цифра составляла 5,8 млрд. рублей. Рост бюджета – это параметры развития. Без поддержки регионального руководства не было бы возможным строительство, которое сегодня так активно ведется в поселках муниципального района. Отношение к Северу действительно меняется», - отметил Сергей Ткаченко. Из ближайших планов: введение в эксплуатацию нового интерната и детского сада в посёлке Носок, Дома культуры и детского сада в посёлке Усть-Порт, жилых домов во многих населенных пунктах. В поселке Тухард буквально с нуля начнется строительство нового жилого сектора, в Хатанге – системы водоподготовки, которая позволит обеспечить население чистой питьевой водой со сбалансированным минеральным и химическим составом и многое другое.Жители поселков на встрече не были пассивно и с удовольствием задавали вопросы. Обращения жителей затрагивали разные сферы жизни: доступность медицинской помощи и сотовой связи, организация работы по оказанию государственных услуг, доставке стройматериалов, отстрелу бездомных животных. Также людей интересовала судьба строений, признанных ветхими и аварийными, освещенность улиц, уборка территорий от металлолома, цены на школьное питание. В поселке Носок таймырцы также выразили готовность провести субботники на пожарищах, если будет предоставлена необходимая техника. Выслушав обращения, Сергей Ткаченко помог решить некоторые вопросы на месте, часть проблем взял под свой личный контроль. Так, жителям Караула глава пообещал оказать содействие в ценообразовании школьного питания, нехватке медперсонала, а также повлиять на расширение перечня госуслуг, предоставляемых специалистами МФЦ. В посёлке Усть-Порт, говоря об организации сотовой связи, Сергей Ткаченко проинформировал сельчан о работе в данном направлении: «Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов организации сотовой связи в Усть-Порту, одним из которых может стать смена оборудования в соседнем поселке, которое позволит расширить зону покрытия».