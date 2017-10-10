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10 октября 2017, 19:05



Трое норильчан попали в кадровый резерв Президента.

Михаил Развозжаев (1980, Красноярск) — заместитель министра по делам Северного Кавказа Виталий Королев (1980, Красноярск) — заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Михаил Котюков (1976, Красноярск) — глава Федерального агентства научных организаций Андрей Иванов (1975, Дудинка) — заместитель министра финансов РФ Сергей Пономаренко (1975, Красноярск) — руководитель администрации губернатора Красноярского края Михаил Черников (1974, Ачинск) — глава ГИБДД РФ Виктор Томенко (1971, Норильск) — премьер-министр Красноярского края Андрей Воробьев (1970, Красноярск) — губернатор Московской области Алексей Текслер (в 2008–2009 годах — глава Норильска). Кроме того, в перечень «резервистов» включены сенатор от Красноярского края Андрей Клишас и бывший премьер-министр региона Александр Новак. Аналитики отмечают, что «пересменки» во время президентских выборов в российской политике, как правило, сопровождаются масштабным кадровым обновлением, затрагивающим многие ключевые посты в органах власти. Не исключено, что после выборов президента в 2018 году состав правительства и ключевых ведомств будет существенно омоложен именно за счет «резервистов».

Просмотров:107 В общем списке "Кадрового резерва" Президента - восемь уроженцев Красноярского края, среди них трое норильчанин: министр энергетики Александр Новак, премьер-министр Красноярского края Виктор Томенко и первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер . Обзор «Кадровый резерв 2.0» опубликовал фонд «Петербургская политика». В нем представлена информация о российских политиках и чиновниках 1970-х и 1980-х годов рождения, способных составить костяк пополнения ключевых позиций во власти в течение ближайшего года. Эксперты включили в кадровый резерв следующих политиков, которые родились в Красноярске или крае:Михаил Развозжаев (1980, Красноярск) — заместитель министра по делам Северного КавказаВиталий Королев (1980, Красноярск) — заместитель главы Федеральной антимонопольной службыМихаил Котюков (1976, Красноярск) — глава Федерального агентства научных организацийАндрей Иванов (1975, Дудинка) — заместитель министра финансов РФСергей Пономаренко (1975, Красноярск) — руководитель администрации губернатора Красноярского краяМихаил Черников (1974, Ачинск) — глава ГИБДД РФВиктор Томенко (1971, Норильск) — премьер-министр Красноярского краяАндрей Воробьев (1970, Красноярск) — губернатор Московской областиАлексей Текслер (в 2008–2009 годах — глава Норильска).Кроме того, в перечень «резервистов» включены сенатор от Красноярского края Андрей Клишас и бывший премьер-министр региона Александр Новак.Аналитики отмечают, что «пересменки» во время президентских выборов в российской политике, как правило, сопровождаются масштабным кадровым обновлением, затрагивающим многие ключевые посты в органах власти. Не исключено, что после выборов президента в 2018 году состав правительства и ключевых ведомств будет существенно омоложен именно за счет «резервистов».