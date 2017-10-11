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11 октября 2017, 12:23



В столице Таймыра состоялось подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!».

В школьном и муниципальном этапах приняли участие все школы столицы Таймыра и Потаповская средняя школа № 12. Конкурс проводился среди школьников, а также педагогов и ветеранов педагогического труда. Первая номинация конкурса «Литературное творчество по теме «О России с любовью!» предполагала написание произведения поэтического и прозаического характера о стране, крае, семье. Во второй номинации необходимо было разработать символ своей семьи, который раскрывал бы ее смысл, историю, основные принципы, события, традиции, приоритеты. Третья номинация касалась декоративно-прикладного творчества по теме «Россия – Родина моя» и предполагала изготовление изделий художественного прикладного творчества с использованием различных техник исполнения символов Российского государства. Также по желанию можно было принять участие еще в двух номинациях: фото- и видеотворчество «Нет земли краше, чем земля наша» и творческое исследование «Чудеса России». Победителями муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!» стали пять работ, которые будут направлены в Красноярск. Лучшие работы по итогам краевого этапа конкурса будут размещены на сайте Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр туризма и краеведения» (http://krstur.ru), помещены в сборник по итогам конкурса и направлены на Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной символики России.

Просмотров:119 Из почти сорока работ, поступивших на конкурс от детей и взрослых, было определено пять лучших, которые примут участие в краевом этапе конкурса.В школьном и муниципальном этапах приняли участие все школы столицы Таймыра и Потаповская средняя школа № 12. Конкурс проводился среди школьников, а также педагогов и ветеранов педагогического труда.Первая номинация конкурса «Литературное творчество по теме «О России с любовью!» предполагала написание произведения поэтического и прозаического характера о стране, крае, семье. Во второй номинации необходимо было разработать символ своей семьи, который раскрывал бы ее смысл, историю, основные принципы, события, традиции, приоритеты. Третья номинация касалась декоративно-прикладного творчества по теме «Россия – Родина моя» и предполагала изготовление изделий художественного прикладного творчества с использованием различных техник исполнения символов Российского государства. Также по желанию можно было принять участие еще в двух номинациях: фото- и видеотворчество «Нет земли краше, чем земля наша» и творческое исследование «Чудеса России».Победителями муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!» стали пять работ, которые будут направлены в Красноярск.Лучшие работы по итогам краевого этапа конкурса будут размещены на сайте Красноярского краевого детско-юношеского центра «Центр туризма и краеведения» (http://krstur.ru), помещены в сборник по итогам конкурса и направлены на Всероссийский конкурс на лучшее знание государственной символики России.