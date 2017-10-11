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11 октября 2017, 12:36



К 125-летию ровесницы Серебряного века Марины Цветаевой в библиотеке № 1 пройдет творческий вечер.

Участники встречи вспомнят основные этапы жизни и творчества Марины Ивановны, познакомятся с малоизвестными произведениями поэта, послушают песни на ее стихи. Это не просто литературный вечер – это еще и вечер-конкурс, который определит лучших исполнителей произведений поэта в номинациях «Декламация», «Вокал» и «Театральная миниатюра». Телефон для справок 39-09-48.

Просмотров:115 Вечер-портрет «Я – бренная пена морская», посвященный 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, состоится 13 октября в 14.00 в библиотеке № 1 по адресу: улица Первомайская, 42.Участники встречи вспомнят основные этапы жизни и творчества Марины Ивановны, познакомятся с малоизвестными произведениями поэта, послушают песни на ее стихи. Это не просто литературный вечер – это еще и вечер-конкурс, который определит лучших исполнителей произведений поэта в номинациях «Декламация», «Вокал» и «Театральная миниатюра». Телефон для справок 39-09-48.