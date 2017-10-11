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11 октября 2017, 12:46



Техника к работе готова: к такому выводу пришли представители городской и районной администраций Дудинки после осмотра грузового и специализированного автотранспорта, который будет задействован на дорогах города зимой.

Ещё три автомашины различного предназначения пополнят автопарк в ближайшее время. Среди новинок — самосвал китайского производства Shacman и снегоуборщик ДМ-9 с объёмом выработки около 300 кубометров снега в час. Также для обработки городских автодорог в зимний период подрядной организацией заготовлено порядка 6 тыс. тонн песка. Кроме очистки от снега улично-дорожной сети Дудинки ИП Малачинский будет заниматься обслуживанием находящихся в городской черте 12 километров автодорог районного подчинения, выполнять контрактные обязательства по поддержанию в рабочем состоянии ледовой переправы.

Просмотров:110 Технику, предназначенную для проведения снегоуборочных работ, инспектирующим органам и прессе представил руководитель подрядной организации, индивидуальный предприниматель Анатолий Малачинский. Сейчас в организации работают 40 сотрудников, а в автопарке находится 42 единицы грузовой и специализированной автотехники. 30 из них используется для обслуживания улично-дорожной сети города в зимний период. В числе автомашин, которые подготовлены для выхода на линию, — десять самосвалов, пять фронтальных погрузчиков, три грейдера, один шнекоротор и другая снегоуборочная спецтехника.Ещё три автомашины различного предназначения пополнят автопарк в ближайшее время. Среди новинок — самосвал китайского производства Shacman и снегоуборщик ДМ-9 с объёмом выработки около 300 кубометров снега в час.Также для обработки городских автодорог в зимний период подрядной организацией заготовлено порядка 6 тыс. тонн песка. Кроме очистки от снега улично-дорожной сети Дудинки ИП Малачинский будет заниматься обслуживанием находящихся в городской черте 12 километров автодорог районного подчинения, выполнять контрактные обязательства по поддержанию в рабочем состоянии ледовой переправы.