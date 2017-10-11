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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:33 В Норильске началась подготовка к благотворительной акции «НЕ мелочи жизни». Стать ее участником может каждый желающий.
16:20 Заместителем главы города Рината Ахметчина назначен Андрей Малков, бывший заместитель главы города по собственности и развитию предпринимательства.
15:37 В Норильске масштабный фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет 21 октября в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9.
14:13 Елена Безденежных на заседании Экспертного совета Госдумы: развитие Арктики – общая задача государства и бизнеса.
14:03 Сотрудники полиции по району Оганер провели встречу с гражданами.
12:53 Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии.
12:46 Техника к работе готова: к такому выводу пришли представители городской и районной администраций Дудинки после осмотра грузового и специализированного автотранспорта, который будет задействован на дорогах города зимой.
12:36 К 125-летию ровесницы Серебряного века Марины Цветаевой в библиотеке № 1 пройдет творческий вечер.
12:23 В столице Таймыра состоялось подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!».
19:05 Трое норильчан попали в кадровый резерв президента.[все новости]
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