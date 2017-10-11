Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 октября 2017, 12:53



Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии.

Отметим, в этом учебном году всероссийские проверочные работы уже написали четвероклассники по русскому языку, математике и окружающему миру. Пятиклассники писали контрольные по русскому языку, математике, истории и биологии, а ученики 6-х и 8-х классов — по основам безопасности жизнедеятельности. 11-классники написали работы по географии, физике, химии, биологии, истории. Добавим, всероссийские проверочные работы проводятся для оценки результатов введения федеральных государственных образовательных стандартов.

Просмотров:120 Данные работы не являются государственной итоговой аттестацией, но по желанию руководства школ результаты можно выставить в журнал. Однако использовать результаты для выставления годовых оценок школам не рекомендуется.Отметим, в этом учебном году всероссийские проверочные работы уже написали четвероклассники по русскому языку, математике и окружающему миру. Пятиклассники писали контрольные по русскому языку, математике, истории и биологии, а ученики 6-х и 8-х классов — по основам безопасности жизнедеятельности. 11-классники написали работы по географии, физике, химии, биологии, истории.Добавим, всероссийские проверочные работы проводятся для оценки результатов введения федеральных государственных образовательных стандартов.