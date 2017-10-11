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11 октября 2017, 12:53

Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии.


Данные работы не являются государственной итоговой аттестацией, но по желанию руководства школ результаты можно выставить в журнал. Однако использовать результаты для выставления годовых оценок школам не рекомендуется.
Отметим, в этом учебном году всероссийские проверочные работы уже написали четвероклассники по русскому языку, математике и окружающему миру. Пятиклассники писали контрольные по русскому языку, математике, истории и биологии, а ученики 6-х и 8-х классов — по основам безопасности жизнедеятельности. 11-классники написали работы по географии, физике, химии, биологии, истории.
Добавим, всероссийские проверочные работы проводятся для оценки результатов введения федеральных государственных образовательных стандартов.

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