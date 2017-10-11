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11 октября 2017, 14:03



Сотрудники полиции по району Оганер провели встречу с гражданами.

Со своей стороны сотрудники полиции обратили внимание жителей района на соблюдение правил дорожного движения во дворах. Также сотрудники полиции попросили обратить внимание на сохранность транспортных средств в зимний период, порекомендовав не оставлять автомобили во дворах с работающими двигателями во избежание угонов, а также краж имущества из салонов автомобилей.

Просмотров:120 Во время встречи полицейские рассказали жителям о проделанной работе и достигнутых результатах деятельности пункта полиции № 1. Во время обсуждений сотрудникам полиции предложили более тщательно контролировать граждан, ведущих асоциальный образ жизни, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущими паразитический образ жизни.Со своей стороны сотрудники полиции обратили внимание жителей района на соблюдение правил дорожного движения во дворах. Также сотрудники полиции попросили обратить внимание на сохранность транспортных средств в зимний период, порекомендовав не оставлять автомобили во дворах с работающими двигателями во избежание угонов, а также краж имущества из салонов автомобилей.