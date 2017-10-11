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11 октября 2017, 14:13



Елена Безденежных на заседании Экспертного совета Госдумы: развитие Арктики – общая задача государства и бизнеса.

В заседании, состоявшемся 9 октября, приняли участие депутаты Госдумы, эксперты в области законодательства, природопользования, промышленности, социальной защиты, науки и экономики, а также руководители исполнительных органов власти. Открывая заседание, заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова отметила, что рассчитывает на эффективную работу с представителями экспертного сообщества. Члены совета обсудили проблемы нормативно-правовой базы, которые мешают развитию российской Арктики, и предложили рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой Стратегии развития районов Крайнего Севера. От «Норникеля» на встрече побывала Елена Безденежных, член Экспертного совета, вице-президент компании. В выступлении она обратила внимание участников заседания на деятельность «Норникеля» и ее значение в развитии Арктики, а также рассказала о масштабных проектах государственно-частного партнерства, реализуемых компанией. В их числе - реконструкция аэропорта «Норильск», прокладка в Норильский промышленный район ВОЛС и программа переселения жителей Крайнего Севера в районы с благоприятным климатом. Кроме того, Безденежных проинформировала Экспертный совет о высоком уровне финансирования социальных программ компанией и экологических решениях «Норникеля», направленных на существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу (закрытие никелевого завода в Норильске и реализация «Серного проекта»). Вице-президент также отметила, что реализация крупных производственных, социальных и экологических проектов, реализуемых бизнесом в условиях Арктики, станет эффективнее, если получит государственную поддержку. По ее словам, также следует рассмотреть возможность учета амортизационных отчислений по крупномасштабным капитальным вложениям, осуществляемых в ходе природоохранной деятельности в Арктической зоне, с применением повышающего коэффициента 3. «Принятие такого законопроекта позволит реализовать крупные инвестиционные программы природоохранного назначения в Арктике, а также обеспечить поддержку внедрения новых технологий и производств в регионе. При этом общее улучшение экологической обстановки будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию арктических регионов страны», — подчеркнула Елена Безденежных.

Просмотров:127 «Норникель» принял участие в первом пленарном заседании Экспертного совета Государственной Думы по вопросам законодательного обеспечения развития Арктического региона страны.В заседании, состоявшемся 9 октября, приняли участие депутаты Госдумы, эксперты в области законодательства, природопользования, промышленности, социальной защиты, науки и экономики, а также руководители исполнительных органов власти. Открывая заседание, заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова отметила, что рассчитывает на эффективную работу с представителями экспертного сообщества.Члены совета обсудили проблемы нормативно-правовой базы, которые мешают развитию российской Арктики, и предложили рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой Стратегии развития районов Крайнего Севера.От «Норникеля» на встрече побывала Елена Безденежных, член Экспертного совета, вице-президент компании. В выступлении она обратила внимание участников заседания на деятельность «Норникеля» и ее значение в развитии Арктики, а также рассказала о масштабных проектах государственно-частного партнерства, реализуемых компанией. В их числе - реконструкция аэропорта «Норильск», прокладка в Норильский промышленный район ВОЛС и программа переселения жителей Крайнего Севера в районы с благоприятным климатом.Кроме того, Безденежных проинформировала Экспертный совет о высоком уровне финансирования социальных программ компанией и экологических решениях «Норникеля», направленных на существенное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу (закрытие никелевого завода в Норильске и реализация «Серного проекта»).Вице-президент также отметила, что реализация крупных производственных, социальных и экологических проектов, реализуемых бизнесом в условиях Арктики, станет эффективнее, если получит государственную поддержку.По ее словам, также следует рассмотреть возможность учета амортизационных отчислений по крупномасштабным капитальным вложениям, осуществляемых в ходе природоохранной деятельности в Арктической зоне, с применением повышающего коэффициента 3. «Принятие такого законопроекта позволит реализовать крупные инвестиционные программы природоохранного назначения в Арктике, а также обеспечить поддержку внедрения новых технологий и производств в регионе. При этом общее улучшение экологической обстановки будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию арктических регионов страны», — подчеркнула Елена Безденежных.