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11 октября 2017, 15:37



В Норильске масштабный фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет 21 октября в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9.

Традиционно вход на Arctic Wave свободный. Но на ряде мастер-классов будет действовать система предварительной записи. Целая череда интересных событий пройдет еще до старта фестиваля. Так, в сентябре начал свою работу образовательный проект «Кинолаб». Команда специалистов в области журналистики, съемки, монтажа обучает школьников искусству создания качественного видео-контента и его раскрутке в соцсетях и на других популярных ресурсах. Фестиваль научных открытий организован компанией «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского района, Мончегорска и Мурманской области.

Просмотров:116 В этом году фестиваль пройдет под лозунгом «Дополняй реальность». Мастер-классы, открытые лекции и образовательные сессии должны призывать гостей фестивальных площадок менять действительность вокруг себя. Например, на треке «Изобретай» будет предложено разработать собственные инженерные механизмы – катапульту, руку-манипулятор и даже ракету. А активности трека «Создавай» научат посетителей использовать свой творческий потенциал, чтобы украсить мир вокруг себя. Здесь пройдут мастер-классы по анимации и граффити, созданию светящихся открыток и стоп-моушен-съемке. В рамках крупного научно-популярного события будут проводиться мейк-квесты, конкурсы, научные опыты и эксперименты, научно-популярные шоу. Программу дополнит лекционный трек «Спрашивай», куда войдут выступления спикеров. Научный журналист, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов расскажет о популярных сериалах и о том, как и почему в них искажается действительность. А редактор журнала «Популярная механика», писатель Тим Скоренко поразмышляет со слушателями о том, как стать изобретателем и кто придумывает новые гаджеты.Традиционно вход на Arctic Wave свободный. Но на ряде мастер-классов будет действовать система предварительной записи.Целая череда интересных событий пройдет еще до старта фестиваля. Так, в сентябре начал свою работу образовательный проект «Кинолаб». Команда специалистов в области журналистики, съемки, монтажа обучает школьников искусству создания качественного видео-контента и его раскрутке в соцсетях и на других популярных ресурсах.Фестиваль научных открытий организован компанией «Норникель» при поддержке администраций Норильска и Таймырского района, Мончегорска и Мурманской области.