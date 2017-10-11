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11 октября 2017, 16:20



Заместителем главы города Рината Ахметчина назначен Андрей Малков, бывший заместитель главы города по собственности и развитию предпринимательства.

В декабре 2016 года Андрей Владимирович назначен на должность заместителя руководителя администрации города Норильска по собственности и развитию предпринимательства. Сейчас на место Андрея Малкова назначена Елена Надточая, до сегодняшнего дня работавшая начальником управления по градостроительству и землепользованию.

Просмотров:110 Андрей Малков окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2006 год работал в правовом управлении Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2006 года стал начальником управления имущества Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2014 года - генеральный директор ОАО «РАО «Норильский никель».В декабре 2016 года Андрей Владимирович назначен на должность заместителя руководителя администрации города Норильска по собственности и развитию предпринимательства.Сейчас на место Андрея Малкова назначена Елена Надточая, до сегодняшнего дня работавшая начальником управления по градостроительству и землепользованию.