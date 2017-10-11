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11 октября 2017, 16:33



В Норильске началась подготовка к благотворительной акции «НЕ мелочи жизни». Стать ее участником может каждый желающий.

Суть акции проста: у каждого из нас время от времени в карманах, в прихожей на тумбочке, в ящиках стола скапливается мелочь, копейки и металлические рубли. Для большинства людей – это пустяк, а для кого-то это шанс, который приблизит получение дорогостоящего реабилитационного лечения. Например, весной этого года в рамках акции «НЕ мелочи жизни» была оказана помощь 14-летней Алине Орловой, которой был поставлен диагноз - аномалия развития ЦНС. Собранная мелочь потянула аж на 16 килограмм и принесла Алине дополнительно 32 тысячи рублей на лечение. Чтобы присоединиться к акции, достаточно позвонить в благотворительный фонд «Территория добра» по телефону 46-52-22 и заявить о своем желании поучаствовать в «НЕ мелочи жизни». Часы работы фонда - с понедельника по пятницу с 12.00 до 18.00 без перерыва на обед. После этого нужно будет подойти в фонд по адресу: ул. Завенягина, 13, шестой подъезд, шестой этаж, и получить свой бокс для НЕ мелочей или наклейку с логотипом акции, если вы захотите создать свою копилку. По окончании акции контейнеры сдаются в фонд. 20 марта боксы буду вскрыты в присутствии волонтеров фонда, средства пересчитаны и переданы благополучателям «Территории добра».

Просмотров:106 Присоединиться к акции могут не только отдельные люди, но и семьи, трудовые коллективы, предприятия и организации всех форм собственности. Акция пройдет с 20 октября по 20 марта следующего года. Инициатором уже второй год выступает благотворительный фонд «Территория добра».Суть акции проста: у каждого из нас время от времени в карманах, в прихожей на тумбочке, в ящиках стола скапливается мелочь, копейки и металлические рубли. Для большинства людей – это пустяк, а для кого-то это шанс, который приблизит получение дорогостоящего реабилитационного лечения. Например, весной этого года в рамках акции «НЕ мелочи жизни» была оказана помощь 14-летней Алине Орловой, которой был поставлен диагноз - аномалия развития ЦНС. Собранная мелочь потянула аж на 16 килограмм и принесла Алине дополнительно 32 тысячи рублей на лечение.Чтобы присоединиться к акции, достаточно позвонить в благотворительный фонд «Территория добра» по телефону 46-52-22 и заявить о своем желании поучаствовать в «НЕ мелочи жизни». Часы работы фонда - с понедельника по пятницу с 12.00 до 18.00 без перерыва на обед. После этого нужно будет подойти в фонд по адресу: ул. Завенягина, 13, шестой подъезд, шестой этаж, и получить свой бокс для НЕ мелочей или наклейку с логотипом акции, если вы захотите создать свою копилку. По окончании акции контейнеры сдаются в фонд.20 марта боксы буду вскрыты в присутствии волонтеров фонда, средства пересчитаны и переданы благополучателям «Территории добра».