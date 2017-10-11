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11 октября 2017, 19:04



Сегодня на заседании Правительства края одобрены прогноз социально-экономического развития региона, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также проект главного финансового документа на 2018-2020 годы.

На 3,9% увеличатся социальные выплаты, расходы на питание в учреждениях. Кроме того, в 2018 году на 4,1% планируется проиндексировать расходы учреждений на коммунальные услуги и на 7,3% тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Помимо этого, рост расходов предусмотрен по такому важному направлению, как реализация указов Президента РФ. Напомним, в 2018 году Красноярский край должен обеспечить достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы: педагогов, медицинских и социальных работников, работников культуры. В связи с этим в проекте краевого бюджета предусматриваются значительные ресурсы. При планировании капитальных расходов приоритет отдан завершению начатого строительства. В рамках подготовки к Универсиаде в городе Красноярске в проекте бюджета учтены средства на завершение строительства всех объектов, предусмотренных официальным перечнем. Кроме того, выделяются средства на благоустройство краевого центра, ремонт дорог и переселение граждан, создание специализированных систем связи, реконструкцию Центра питания, приобретение городского автотранспорта. В проекте главного финансового документа на 2018-2020 годы также запланировано строительство 12 школ и образовательных центров на 70 мест в территориях края. В 2018 году начнется третий этап реконструкции и расширения онкологического диспансера. Будут разработаны проекты поликлиники в селе Идринском и двух поликлиник для Красноярска в Свердловском районе и микрорайоне Покровский. Планируется завершить реконструкцию краевой клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи, а также ввести в действие 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжится модернизация библиотек и других объектов культуры в городах и районах края. Планируется строительство сельских досуговых центров. Запланированы средства на реконструкцию фасада музейного центра "Площадь Мира". Большой объем средств из краевого бюджета будет направлен на реконструкцию дорог. Более одного миллиарда рублей пойдет на ремонт улиц и городов в районах края, более 2 млрд рублей запланировано на ремонт региональных трасс и 1,2 млрд рублей выделяется на ремонт улично-дорожной сети в Красноярске. В рамках подготовки к Универсиаде продолжится строительство автодорог, в том числе в створе улицы Волочаевской и возведение развязки в микрорайоне Тихие Зори. Также продолжится ремонт автодороги Епишино - Северо-Енисейский. С целью реформирования и модернизации коммунального хозяйства предусматриваются средства на строительство объектов ЖКХ. Кроме того, в бюджете учтены средства на реализацию федеральных и краевых приоритетных проектов. Подводя итоги, Владимир Бахарь подчеркнул, что бюджет запланирован с ростом параметров по доходам и расходам. По сравнению с уровнем текущего года доходы краевого бюджета увеличатся на 10,6 млрд рублей, расходы - на 9,2 млрд рублей. "Проект бюджета предусматривает внушительные капитальные расходы. Общий объем бюджета развития составляет 37 млрд рублей или 18% от собственных расходов. Это позволит нам решить как задачи федерального уровня, так и реализовать проекты краевого значения. А, значит, край продолжит своё развитие", - отметил Владимир Бахарь.

Просмотров:190 Открывая заседание, и.о. председателя Правительства края Виктор Томенко отметил, что в этом году бюджетный процесс в крае проходит без потрясений - ситуация в экономике стабилизировалась, как и цены на продукцию крупнейших предприятий. Кроме того, Правительство РФ вернулось к обычному графику подготовки федерального бюджета и уже внесло его в Государственную Думу. "Впереди у нас с вами итоговый год по выполнению указов Президента, завершению строительства всех объектов Универсиады и благоустройства Красноярска, подготовка к 400-летию Енисейска, продолжение проектов социального развития. Бюджет получился сбалансированным, устойчивым, с приростом по доходам и расходам, 13 октября мы передадим проект главного финансового документа в Законодательное Собрание", - сказал Виктор Томенко. И.о. заместителя председателя Правительства края - министра финансов края Владимир Бахарь в своем докладе представил параметры проекта краевого бюджета на 2018 год: доходы запланированы в размере 217,5 млрд рублей, расходы составят 231 млрд рублей. Дефицит – 13,5 млрд рублей, что ниже уровня текущего года на 1,4 млрд рублей. В плановом периоде дефицит бюджета будет постепенно снижаться до технического уровня: 6,9 млрд в 2019 году и 2,4 млрд рублей в 2020 году. Для разработки параметров краевого бюджета за основу взят умеренно-оптимистический вариант прогноза социально-экономического развития. Он предполагает увеличение среднегодовой стоимости доллара до 64,7 рубля в 2018 году, не высокие, но растущие цены на рынке цветных металлов. Среднегодовая цена нефти составляет 43,8 долларов за баррель в 2018 году, что соответствует федеральным сценарным условиям. Основой доходной части бюджета неизменно являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. Ожидается, что объем налоговых и неналоговых платежей в 2018 году составит 190,8 млрд рублей. Безвозмездные поступления планируются в размере около 27 млрд рублей, из них 20,5 млрд – целевые средства федерального бюджета. При формировании расходов краевого бюджета главным принципом стало сохранение достигнутого в текущем году уровня расходов. "Ни по одному направлению расходы не уменьшаются, а по отдельным направлениям даже увеличиваются", - отметил Владимир Бахарь. Так, в проекте краевого бюджета впервые за последние годы предусмотрена индексация социально значимых расходов. С 1 января 2018 года на 4% будут проиндексированы зарплаты всех работников бюджетной сферы края.На 3,9% увеличатся социальные выплаты, расходы на питание в учреждениях. Кроме того, в 2018 году на 4,1% планируется проиндексировать расходы учреждений на коммунальные услуги и на 7,3% тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Помимо этого, рост расходов предусмотрен по такому важному направлению, как реализация указов Президента РФ. Напомним, в 2018 году Красноярский край должен обеспечить достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы: педагогов, медицинских и социальных работников, работников культуры. В связи с этим в проекте краевого бюджета предусматриваются значительные ресурсы. При планировании капитальных расходов приоритет отдан завершению начатого строительства. В рамках подготовки к Универсиаде в городе Красноярске в проекте бюджета учтены средства на завершение строительства всех объектов, предусмотренных официальным перечнем. Кроме того, выделяются средства на благоустройство краевого центра, ремонт дорог и переселение граждан, создание специализированных систем связи, реконструкцию Центра питания, приобретение городского автотранспорта.В проекте главного финансового документа на 2018-2020 годы также запланировано строительство 12 школ и образовательных центров на 70 мест в территориях края. В 2018 году начнется третий этап реконструкции и расширения онкологического диспансера. Будут разработаны проекты поликлиники в селе Идринском и двух поликлиник для Красноярска в Свердловском районе и микрорайоне Покровский. Планируется завершить реконструкцию краевой клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи, а также ввести в действие 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжится модернизация библиотек и других объектов культуры в городах и районах края. Планируется строительство сельских досуговых центров. Запланированы средства на реконструкцию фасада музейного центра "Площадь Мира". Большой объем средств из краевого бюджета будет направлен на реконструкцию дорог. Более одного миллиарда рублей пойдет на ремонт улиц и городов в районах края, более 2 млрд рублей запланировано на ремонт региональных трасс и 1,2 млрд рублей выделяется на ремонт улично-дорожной сети в Красноярске.В рамках подготовки к Универсиаде продолжится строительство автодорог, в том числе в створе улицы Волочаевской и возведение развязки в микрорайоне Тихие Зори. Также продолжится ремонт автодороги Епишино - Северо-Енисейский.С целью реформирования и модернизации коммунального хозяйства предусматриваются средства на строительство объектов ЖКХ. Кроме того, в бюджете учтены средства на реализацию федеральных и краевых приоритетных проектов.Подводя итоги, Владимир Бахарь подчеркнул, что бюджет запланирован с ростом параметров по доходам и расходам. По сравнению с уровнем текущего года доходы краевого бюджета увеличатся на 10,6 млрд рублей, расходы - на 9,2 млрд рублей."Проект бюджета предусматривает внушительные капитальные расходы. Общий объем бюджета развития составляет 37 млрд рублей или 18% от собственных расходов. Это позволит нам решить как задачи федерального уровня, так и реализовать проекты краевого значения. А, значит, край продолжит своё развитие", - отметил Владимир Бахарь.