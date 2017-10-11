Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 октября 2017, 19:23



Госдума повысила штрафы для водителей за непропуск пешеходов.

Теперь не пропустившие пользующихся преимуществом в движении пешеходов и велосипедистов водители должны будут выплатить до 2,5 тысячи. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил о «безумных» 90-х годах, когда ПДД соблюдались водителями не так строго. Он подчеркнул, что это уже вторая волна штрафов за подобные нарушения. «Теперь размер штрафа ещё увеличивается, он будет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Одним словом, показал себя как хам на дороге», - приводит агентство Интерфакс слова Исаева.

Просмотров:214 В среду 11 октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов. Документ предполагает поправки в Кодекс об административных правонарушениях.Теперь не пропустившие пользующихся преимуществом в движении пешеходов и велосипедистов водители должны будут выплатить до 2,5 тысячи. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил о «безумных» 90-х годах, когда ПДД соблюдались водителями не так строго. Он подчеркнул, что это уже вторая волна штрафов за подобные нарушения. «Теперь размер штрафа ещё увеличивается, он будет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Одним словом, показал себя как хам на дороге», - приводит агентство Интерфакс слова Исаева.