|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:44 В ноябре россиян ожидают длинные выходные.
19:23 Госдума повысила штрафы для водителей за непропуск пешеходов.
19:04 Сегодня на заседании Правительства края одобрены прогноз социально-экономического развития региона, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также проект главного финансового документа на 2018-2020 годы.
16:33 В Норильске началась подготовка к благотворительной акции «НЕ мелочи жизни». Стать ее участником может каждый желающий.
16:20 Заместителем главы города Рината Ахметчина назначен Андрей Малков, бывший заместитель главы города по собственности и развитию предпринимательства.
15:37 В Норильске масштабный фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет 21 октября в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9.
14:13 Елена Безденежных на заседании Экспертного совета Госдумы: развитие Арктики – общая задача государства и бизнеса.
14:03 Сотрудники полиции по району Оганер провели встречу с гражданами.
12:53 Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии.
12:46 Техника к работе готова: к такому выводу пришли представители городской и районной администраций Дудинки после осмотра грузового и специализированного автотранспорта, который будет задействован на дорогах города зимой.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх