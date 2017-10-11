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11 октября 2017, 19:23

Госдума повысила штрафы для водителей за непропуск пешеходов.


В среду 11 октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов или велосипедистов. Документ предполагает поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Теперь не пропустившие пользующихся преимуществом в движении пешеходов и велосипедистов водители должны будут выплатить до 2,5 тысячи. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил о «безумных» 90-х годах, когда ПДД соблюдались водителями не так строго. Он подчеркнул, что это уже вторая волна штрафов за подобные нарушения. «Теперь размер штрафа ещё увеличивается, он будет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Одним словом, показал себя как хам на дороге», - приводит агентство Интерфакс слова Исаева.

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    Список новостей

 11 октября 2017 
19:44   В ноябре россиян ожидают длинные выходные. 19:23   Госдума повысила штрафы для водителей за непропуск пешеходов.
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16:20   Заместителем главы города Рината Ахметчина назначен Андрей Малков, бывший заместитель главы города по собственности и развитию предпринимательства. 15:37   В Норильске масштабный фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдет 21 октября в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9.
14:13   Елена Безденежных на заседании Экспертного совета Госдумы: развитие Арктики – общая задача государства и бизнеса. 14:03   Сотрудники полиции по району Оганер провели встречу с гражданами.
12:53   Ученики 10-х классов школ Красноярского края напишут всероссийские проверочные работы по химии и биологии. 12:46   Техника к работе готова: к такому выводу пришли представители городской и районной администраций Дудинки после осмотра ...
12:36   К 125-летию ровесницы Серебряного века Марины Цветаевой в библиотеке № 1 пройдет творческий вечер. 12:23   В столице Таймыра состоялось подведение итогов муниципального этапа краевого конкурса на знание государственной символики «Мой флаг! Мой герб!».

 10 октября 2017 
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12:30   В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак. 12:17   IV ежегодный конкурс молодежных проектов «Норильск 2020» прошел в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
12:13   Открытие юбилейного творческого сезона команд норильской Лиги КВН состоится 13 октября в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры. 11:53   Минтранс утвердил бесплатный провоз ручной клади до 5 кг по невозвратным билетам.
11:44   Ремонт Дома физкультуры в Дудинке полностью завершен.

 9 октября 2017 
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15:34   В минувшую субботу, 7 октября, в тире Молодежного центра Норильска прошел молодежный военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков». 14:16   В Дудинке завершилась проектная сессия «Социально-конструкторское бюро».
14:08   С 1 ноября начинает работу "Школа краеведа Норильска" – проект, поддержанный грантовой программой президента РФ. 13:40   В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
13:29   Сергей Ткаченко, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с рабочим визитом побывал в сельском поселении Караул. 13:16   В Стокгольме названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе.
12:30   Деток с ограниченными возможностями приглашают в библиотеку на утренник. 12:07   26 ноября во всех регионах России одновременно пройдет образовательная акция – третий Всероссийский географический диктант. В Норильске участники уже во второй раз разместятся в музее Норильска.
11:56   Заместитель руководителя ГСУ совместно с уполномоченным по правам ребенка в Красноярском крае проведут личный прием граждан.

 6 октября 2017 
17:02   12 октября в 18.30 в музее Норильска состоится открытие выставки «Россия. 1917» из коллекции "Мультимедиа Арт-музея/Московского дома фотографии". 15:33   Творческий конкурс «Дары осени» стартовал сегодня на сайте газеты «Заполярная правда».
15:18   Норильчанам предлагается поддержать полицейского на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». 14:58   Мобильное приложение ПФР установили 150 тысяч человек.
14:34   "Почта России" открывает осеннюю декаду подписки – скидки достигнут 40%. 14:09   Шесть таймырских хозяйств получили финансовую поддержку на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя.
13:54   В рамках 4-го тура Суперлиги МФК «Норильский никель» в гостях сыграл вничью с «Новой генерацией» - 2:2. 13:51   «Объединяя норильские коллекции» - семинар-практикум по учетно-хранительской работе и методике объединения музейных коллекций пройдет в музейной арт-резиденции PolArt с 10 по 12 октября.

 5 октября 2017 
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15:52   Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник. 15:41   Полицейские возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию.
15:37   В сентябре через УПРиУ норильчанам удалось вернуть более 250 тысяч рублей за некачественные товары. 15:15   Норильские участковые врачи-терапевты проведут встречи с горожанами, чтобы дать консультации по наиболее актуальным вопросам.
14:56   Двери приюта для бездомных животных могут распахнуться уже к новому году. 11:26   Сегодня российские педагоги отмечают профессиональный праздник – День учителя.

 4 октября 2017 
15:25   В Норильске школьники провели акцию «Осторожно: гололед!». 14:37   Запуск проекта «Бионика». На базе лаборатории «Фаблаб-Норильск» в самое ближайшее время будет запущен курс по созданию бионических протезов.




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