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11 октября 2017, 19:44



В ноябре россиян ожидают длинные выходные.



Просмотров:245 В Федеральной службе труда и занятости рассказали, что в начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд. В связи с тем, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, будет сокращена на час. День народного единства стал государственным праздником в 2005 году по случаю событий 1612 года, когда народное ополчение изгнало польские войска из Москвы, что стало одним из этапов окончания Смутного времени.