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12 октября 2017, 11:36



Норильчане почтили память бардов Владимира Клепалова и Юрия Панюшкина.

Норильские барды поделились на вечере воспоминаниями об ушедших товарищах, исполнили их любимые песни. Интересно, что в названии вечера «Лети, душа!» использована строка из песни известного барда из Санкт-Петербурга Валерия Чечета, который в начале декабря станет почетным гостем 36-го Таймырского фестиваля авторской песни. Сейчас полным ходом идет подготовка к его проведению в городском Центре культуры.

Просмотров:196 Вечер памяти «Лети, душа!» собрал 10 октября в Малом зале ГЦК многих исполнителей и любителей авторской песни. Любимца норильчан, одного из участников знаменитого «Золотого трио» Владимира Клепалова не стало год назад. А его друг Юрий Панюшкин, известный автор песен и актер из Тольятти, ушел из жизни минувшим летом. Они познакомились на легендарном песенном фестивале имени Грушина, стояли у истоков рождения Таймырского фестиваля авторской песни. Юрий Панюшкин не раз бывал в Норильске, которому посвятил свои лучшие песни.Норильские барды поделились на вечере воспоминаниями об ушедших товарищах, исполнили их любимые песни. Интересно, что в названии вечера «Лети, душа!» использована строка из песни известного барда из Санкт-Петербурга Валерия Чечета, который в начале декабря станет почетным гостем 36-го Таймырского фестиваля авторской песни. Сейчас полным ходом идет подготовка к его проведению в городском Центре культуры.