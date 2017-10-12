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12 октября 2017, 11:41



36-й Таймырский фестиваль авторской песни в этом году состоится в начале декабря.

Бардовский фестиваль стартует в ГЦК в субботу, 2 декабря, а на следующий день по традиции состоится воскресный концерт для детей и вечерний гала-концерт для взрослых. Накануне основных событий пройдет конкурсное прослушивание местных авторов и исполнителей, лучшие будут приглашены на фестивальную сцену.

Просмотров:181 Обычно фирменный для нашего города и известный всей стране песенный слет проводится в конце ноября. Но нынче подвижка произошла по организационным причинам. Известный бард и актер Алексей Иващенко, которого так любят и ждут норильчане, сможет выступить только в первых числах декабря. Среди почетных гостей ожидаются автор и исполнитель классических бардовских песен петербуржец Валерий Чечет, из Красноярска прилетит Зинур Миналиев, а из Горно-Алтайска Ирина Орищенко.Бардовский фестиваль стартует в ГЦК в субботу, 2 декабря, а на следующий день по традиции состоится воскресный концерт для детей и вечерний гала-концерт для взрослых. Накануне основных событий пройдет конкурсное прослушивание местных авторов и исполнителей, лучшие будут приглашены на фестивальную сцену.